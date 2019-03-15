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Yeni Zelanda’daki cami saldırısını kim yaptı? Ölenlerin arasında Türk var mı?

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı. Camiye saldıran Avustralyalı teröristtin Brenton Tarrant, 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını söyledi. Peki Yeni Zelanda’daki cami saldırısında ölenlerin arasında Türk var mı? İşte Yeni Zelanda’daki cami saldırısında son dakika haberleri…

15 Mart 2019 Cuma 11:29
Yeni Zelanda’daki cami saldırısını kim yaptı? Ölenlerin arasında Türk var mı?

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı. Camiye saldıran Avustralyalı teröristtin Brenton Tarrant, 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını söyledi. Peki Yeni Zelanda’daki cami saldırısında ölenlerin arasında Türk var mı? İşte Yeni Zelanda’daki cami saldırısında son dakika haberleri…

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 49 kişi öldü. Saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiği, camilerden birinde yaklaşık 200 kişinin olduğu belirtilirken, yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenler arasında Türk yok. Katliama müzik dinleyerek ve 5 otomotik silahla giden saldırgan, saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladı. 74 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit eden saldırgan, İskoç asılllı Avustralyalı. Saldırgan Brenton Tarrant yayımladığı manifestosunda 2011 yılında Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'ten ilham aldığını belirtti.

Camiye saldıran Avustralyalı terörist

 

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi. Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu. 

Terörist, Türkleri de tehdit etmiş

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı. Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor. "Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş: "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.  Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

Saldırgan terörist camiyi neden hedef seçti?

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni Zelanda'da Cuma namazı kılmak için bir araya gelen Müslümanlara yönelik saldırıyı nefretle kınadığımı belirtmek istiyorum. Önlem alınmazsa bu kötü gidişin ürünü olan felaket haberlerine yenilerinin eklenmesi kaçınılmazdır. Tüm dünyayı özellikle de Batı ülkelerini insanlığın tamamını tehdit eden bu tehlikeli gidişe karşı süratla tedbir almaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:29
  1. Yeni Zelanda cami saldırısı
  2. Yeni Zelandada camiye saldıran kim
  3. Anders Behring Breivik kimdir
  4. Brenton Tarrant kimdir

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