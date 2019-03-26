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Yeni Zelanda'da yas tutulurken, Avustralyalı aşırı sağcı parti ABD'den rüşvet istedi

Yeni Zelanda'da cami saldırılarından sonra Avrupa'da birçok ülkesinde aşırı sağcılar tarafından halka silahlanma çağrısı yapılırken, Avustralya'nın aşırı sağcı-milliyetçi partisi Tek Ulus (One Nation), ülkedeki silah yasalarının gevşetilmesi için ABD'deki silah lobisi Ulusal Tüfek Birliği'nden milyonlarca dolar talep etti.

26 Mart 2019 Salı 14:19
Yeni Zelanda'da yas tutulurken, Avustralyalı aşırı sağcı parti ABD'den rüşvet istedi

Avustralya'nın aşırı sağcı-milliyetçi partisi Tek Ulus'un (One Nation)ABD'deki silah lobisi Ulusal Tüfek Birliği'nden (NRA) Avustralya'daki silah yasalarının gevşemesini sağlama karşılığı milyonlarca dolar talep ederken yakalandı.

Al Jazeera'nin bir belgeselinde kendisini silah lobicisi olarak tanıtan gazeteci Rodger Muller'ın gizli kamerayla yaptığı çekimlerde, Tek Ulus'un üst düzey yetkilileri Steve Dickson ile James Ashby Eylül 2018'de ABD'de NRA ve Koch Endüstri ile bağış toplantıları yaparken görüntülendi. Buna göre Tek Ulus yetkilileri, Avustralya'daki silah yasalarının altını oymak için ABD'deki silah lobisinden 20 milyon dolarlık bağış talep etti.

Belgeselde Parti liderinin genel sekreteri Ashby, NRA'dan Avustralya'daki destekçilerini harekete geçirmelerini talep ettiklerini belirtip "Onların yazılımlarını kullanmak isterim, üzerine bağışlarla da bize yardım ederlerse süper olur" diyor. NRA ile görüşmeye girmeden evvel Dickson 10 milyon dolar istemeyi önerirken, Ashby rakamı ikiye katlayıp 20 milyon dolara çıkarıyor.

"Tiksindirici buluyorum"

 

Görüntüler karşısında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Tek Ulus'u 'Avustralya'nın silah yasalarını en fazla teklifi verene satmaya' çalışmakla suçladı.

Morrison, ziyaretin Avustralya parlamentosunun yurt dışından siyasi bağışı yasaklamasından haftalar önce yapıldığına dikkat çekti. Oysa yurt dışından siyasi bağış yasağını kamuoyu önünde Tek Ulus da desteklemişti.
Belgesel sayesinde açığa çıkanların, Avustralyalıların mayıstaki genel seçimlerde neden Tek Ulus'a oy vermemeleri gerektiğini gözler önüne serdiğini belirten Morrison, şöyle konuştu:

"Bugün haberlerle, Tek Ulus partisi yetkililerinin, Avustralya'nın silah yasalarını yabancı alıcılardan en fazla teklifi verene satmaya çalıştığına yönelik daha fazla kanıt gördük ve bunu tiksindirici buluyorum."

Senatörlerden biri Müslüman düşmanı

 

Muhalefet lideri Bill Shorten da Tek Ulus'u 'Avustralya'nın siyasi sistemine ihanet etmekle' suçladı. Shorten, "Tek Ulus yetkililerinin ABD'ye gidip milyonlarca doların peşine düşmesi, Avustralya'da silah yasasını yumuşatma sözü vermesi, kesinlikle korkunç bir şey" dedi.

Pauline Hanson'ın liderliğindeki Tek Ulus'un 2016 seçimlerinde parlamentoya soktuğu 4 senatörden 2'si daha sonra partiden ayrıldı. Tek Ulus'un eski senatörlerinden biri de Yeni Zelanda'dak iki camiye düzenlenen ve 50 can alan terör saldırısının ardından "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır" diyen Fraser Anning'di.

 

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 14:19
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