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Yeni Zelanda'da kaybolan yürüyüşçüler 18 gün sonra bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:21:46 -
Yeni Zelanda'da kaybolan yürüyüşçüler 18 gün sonra bulundu

WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda'da 18 gün önce yürüyüşe çıkan ve yoğun sis nedeniyle kaybolan 2 yürüyüşçü, bulundu.

Polis yetkilileri, Jessica O'Connor ve Dion Reynolds isimli yürüyüşçülerin, 9 Mayıs'ta Kahurangi Milli Parkı'nda 5 günlüğüne yürüyüşe çıktığını bildirdi.

Yoğun sis dolayısıyla yürüyüşçülerin ülkenin en büyük ikinci milli parkında kaybolduklarını belirten polis, kayıpların bir süre sonra da yiyeceklerinin tükendiğini kaydetti.

Yetkililer, ikilinin kaybolduğunun anlaşılmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının kötü hava koşulları, arazinin engebeli ve ormanlık olması nedeniyle yavaş ilerlediğini aktardı.

Yürüyüşçülerin, yaktığı ateşin dumanının fark edilmesinin ardından bulunduklarını kaydeden yetkililer, hastaneye kaldırılan ikilinin hafif sıyrıkları bulunduğunu ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'ın en büyük ikinci milli parkı olan Kahurangi Milli Parkı, 450 bin hektarın üzerinde alana sahip.

Park ayrıca, "Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) film serisinin çekimlerine ev sahipliği yapmıştı.

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