  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Zelanda’da helikopter kazası: 2 ölü
Aktüel

Yeni Zelanda’da helikopter kazası: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:44:55 -
Yeni Zelanda’da helikopter kazası: 2 ölü

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda’nın Güney Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan Kaikoura şehrindeki helikopter kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, aralarında çocukların olduğu 5 kişiyi taşıyan helikopter şehrin kuzeyindeki Clarence kasabası yakınında sahildeki kayalıklara düştü.

Kazada helikopterde bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kazazedelere ilk müdahale bölgedeki yerliler tarafından yapılırken, Christchurch, Nelson ve Wellington şehirlerinden, itfaiye, polis ve ambulans helikopterleri kaza mahalline sevk edildi.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık Dairesi, kazanın sebebinin araştırıldığını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'de ilk kez bir Türk yönetime girdi
Teknoloji

Volkswagen'de ilk kez bir Türk yönetime girdi

2019'da BMW'den Volkswagen'e transfer olan Murat Aksel Volkswagen yönetimine girdi. Volkswagen Aksel'le birlikte ilk defa yönetim kuruluna ü..
Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!
Siyaset

Areda Survey'in son anketi gündeme bomba gibi düştü!

Areda Survey tarafından yapılan araştırmada katılımcılara CHP, İYİ Parti ve HDP arasındaki gizli ittifak soruldu. Ankete katılan CHP, İYİ Pa..
Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!
Dünya

Rusya'dan Türkiye için yaptırım kararı alan ABD'ye tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay