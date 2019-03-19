Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler için Meclis'te Kur'an-ı Kerim okundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından toplanan meclisin ilk oturumunda, İmam Nizam ül Hak Thanvi hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu. Birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı Parlamento oturumundaki Kur'an tilaveti, daha sonra Tahir Navaz tarafından İngilizceye çevrildi. Meclis Başkanı Trevor Mallard ise yaşanan terör olayları sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

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