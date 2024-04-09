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Dünya Yeni Zelanda, Gazze için dünyayı harekete geçmeye çağırdı!
Dünya

Yeni Zelanda, Gazze için dünyayı harekete geçmeye çağırdı!

Yeniakit Publisher
2024-04-09 12:19:00 -
Yeni Zelanda, Gazze için dünyayı harekete geçmeye çağırdı!

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, işgalci rejimin saldırılarının sürdüğü Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, işgalci rejimin saldırılarının sürdüğü Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Peters, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli sivillerin işgalci rejimin saldırılarının "yükünü çekmeye" devam ettiğini belirten Peters, "Bu çatışmadan önce zaten büyük zorluklarla mücadele eden Gazze şimdi çorak bir arazi haline geldi." dedi.

Bakan Peters, daimi üyelerinin karar tasarılarını defalarca veto etmesinin BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası barış ve güvenliği koruma sorumluluğunu yerine getirememesine neden olduğunu vurguladı.

Gazze'deki "felaketin" durdurulması için dünyanın harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Peters, işgalci rejimin, Gazze'ye engelsiz insani erişimi sağlamak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peters, işgalci rejimin Filistinlilerin sığındığı Gazze'nin Refah kentine saldırı başlatabileceğine dair açıklamalarından ciddi endişe duyduklarını kaydederek, "Hamas'ı yenmenin bedeli Filistinli sivillere ödetilmemelidir." diye konuştu.

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