Yeni Zelanda Başbakanı gittiği kafeye alınmadı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Cumartesi günü başkent Wellington'daki kafeye giden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in kapıdan çevrilişini gören bir kişi, Twitter mesajında "Aman tanrım az önce Jacinda Ardern Olive Kafe'ye girmeye çalıştı ama kafe dolu olduğu için içeri almadılar" yazdı.

Yeni Zelanda'da kafeler ve restoranlar açılmış durumda. Ancak işletmelerden müşteriler arasında en az bir metrelik mesafenin korunması isteniyor ve işletme sandalye kapasitelerinin de bu kurala göre ayarlanması şartı aranıyor.

Ardern'in yaklaşık yarım saat bekledikten sonra kafeye girebildiği ifade edildi.

Ardern'in nişanlısı Clarke Gayford, Twitter'dan paylaştığı mesajda suçun kendisinde olduğunu söyledi ve önceden rezervasyon yaptıramadığını belirterek "Kafe işletmecisinin bir yer boşalır boşalmaz peşimizden koşup bizi davet etmesi çok inceydi. Servis de mükemmeldi" dedi.