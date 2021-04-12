  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yeni yönetmelik hazırladılar! Rus Ortodoks Kilisesi'den dikkat çeken uyarı: Sakın evde....
Dünya

Yeni yönetmelik hazırladılar! Rus Ortodoks Kilisesi'den dikkat çeken uyarı: Sakın evde....

Rus Ortodoks Kilisesi, şeytan çıkarma ritüellerinden kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarından sonra şeytan çıkarma için uygulanması gereken prosedürler hakkında bir dizi yönetmelik hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 15:51:00 - 2021-04-12 15:54:35
Yeni yönetmelik hazırladılar! Rus Ortodoks Kilisesi'den dikkat çeken uyarı: Sakın evde....

Rus Ortodoks Kilisesi'nden Piskopos Hilarion, henüz kamuoyuna açıklanmayan belgenin dini ritüeli düzenleyeceğini belirtirken; “Kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerine inanılan insanlar aile üyeleri tarafından öldürülüyor” dedi.

Dokuz yaşındaki bir çocuk babası tarafından şeytan çıkarma adı altında ağzı kapatılıp kırbaçlandıktan sonra; orta yaşlı bir adam, okültizmle ilgilenmeye başladıktan sonra annesi tarafından öldürüldü. 2011 yılında ise Rusya’nın merkezindeki Voronezh’de 26 yaşındaki bir kadın, kocasının şeytan olduğuna inanan ebeveynleri tarafından beş galon sözde kutsal su içmeye zorlandıktan sonra ölmüştü. 

Geçen yıl da güney Volgograd bölgesinde, çığlık atan on yaşındaki oğullarını sarımsak ve sözde kutsal suyla kovmaya çalışan bir çiftin videosu ortaya çıkmıştı.

Kiliseden uyarı

Kilise, Rusları nitelikli rahiplerin yardımı olmadan şeytanları kovmaya çalışmamaları konusunda uyardı. Moskova Patriği Kirill, yalnızca “ruhen güçlü” din adamlarının şeytan çıkarma yapması gerektiğini söyledi.

Şeytan çıkarma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1990’larda popülerlik kazandı. Şeytan çıkarma konusunda en ünlü isim ise eski bir polis olan ve Hıristiyanlığa dönen Sergei Romanov. Romanov ayrıca birini öldürme suçundan da hapis yatmıştı. 65 yaşındaki Romanov, geçen yıl kilise tarafından aforoz edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat
Siyaset

Skandal bildirisi sonrası harekete geçildi! Erdoğan'dan flaş talimat

104 emekli amiralin darbe imalı skandal gece yarısı bildirisi sonrası harekete geçen hükümet, “rütbe sökme”nin kriterlerini değiştirmeyi gün..
Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti
Gündem

Mahkemeden şoke eden karar! Dilipak böyle itiraz etti

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi’nde 6 Nisan 2020 tarihinde, Huawei ve Microsoft tarafından açılan davanın gerekçeli kararı yayınlandı. Abdurra..
Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!
Gündem

Selvi yazdı... Bildirinin perde arkasında yatan WhatsApp gerçeği!

Vesayet yanlısı 104 emekli amiralin tartışmalara neden olan darbe imalı bildirisinin yankıları sürüyor. Abdulkadir Selvi, bugün hakim karşıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay