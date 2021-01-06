Yeni yılda pasaport harç ve cüzdan ücretleri ne kadar oldu?

2021 yılında uygulanacak pasaport harç ve cüzdan bedellerine yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Gelen zamla birlikte birçok kişi 2021 yılında Pasaport harçları ve cüzdan bedelinin ne kadar olduğunu merak etmeye başladı.

Yeni yılda pasaport fiyatları ne kadar oldu?

Pasaport bedelleri; harç bedeli ve defter bedeli şeklinde ödenmektedir. 2021 yılı için en düşük 6 aylık olan pasaportun ücreti 407,20 TL olurken en pahalı olan 10 yıllık pasaportu almak isteyen kişiler ise 1265,40 TL ödemesi gerekecek. 1 yıllık pasaport almak isteyenler için 512,10 TL olurken 2 yıllık pasaport 722,20 TL oldu. 3 yıllık pasaportun ödemesi ise 950,20 TL olarak belirlendi.

Pasaport başvurusu nereye yapılır?

Pasaport başvurunuzu, ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya internet adresi üzerinden yaparak randevu alabilmeniz mümkündür.

Pasaport yenilemede ne kadar ödenir?

Pasaportunuzun süresi bitti veya sayfalarında yer kalmadığı durumda seçtiğiniz süre kadar harç bedeli ve defter bedeli ödeyerek yeni pasaport alabilirsiniz.

Pasaport kaç günde teslim edilir?

Pasaport başvuruları bir aksilik olmadığı durumda ortalama 5 ila 7 iş gününde adresinize teslim edilir.

Pasaport nereye gelir?

Pasaportunuz başvuru sırasında belirttiğiniz adrese gelmektedir. Başvuru sırasında belirttiğiniz kişi veya kişilere teslim edilmektedir.