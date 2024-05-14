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Teknoloji Yeni yerli İHA: Yapay zeka ile kayıp olanları bulacak! O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Helal olsun
Teknoloji

Yeni yerli İHA: Yapay zeka ile kayıp olanları bulacak! O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Helal olsun

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:12:00 - 2024-05-14 17:13:24
Yeni yerli İHA: Yapay zeka ile kayıp olanları bulacak! O ilimizde lise öğrencileri öyle bir şey üretti ki! Helal olsun

Kocaeli’de lise öğrencileri 120 santimetre kanat açıklığına sahip ve 700 gram yük taşıyabilen İnsanız Hava Aracı (İHA) üretti. Yapay zeka ile görüntü tanımlama yapılabilen araç, otonom belirlenen noktalara yine otonom olarak yük bırakabiliyor. İHA ayrıca, yapay zeka ile kayıp insanların bulunmasında da kullanılabilir!

Başiskele ilçesindeki Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler İnsanız Hava Aracı (İHA) yapmaya karar verdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, danışmalığında yaz tatillerini de çalışarak geçiren öğrenciler 120 santimetre kanat açıklığına 2 kilogram ağırlığıma sahip, 20 dakika havada kalabilen İHA üretti. Katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında finale kalan öğrenciler daha sonra bu aracı elde ettikleri bilgiler doğrultusunda geliştirdi. Kamera takılan araca yapay zeka ile görüntü tanıma sistemi eklendi. Araç bu sayede hedef noktayı otonom tespit edebiliyor ve otonom olarak yük indirebiliyor. Geliştirilmesi halinde aracın, acil afet durumlarında alan taraması ve tarım sektöründe kullanılması hedefleniyor.

"BELİRLENEN NOKTALARA YÜK BIRAKABİLİYOR"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, “2022 yılında ‘sabit kanat’ kategorisinde insansız hava araçları yarışmasına katıldık. Afyonkarahisar’da finallere katılmaya hak kazandık. 120 santimetre kanat açıklığına sahip 2 kilogram ağrılığındaki aracımız, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor. Aracımızın otonom uçuş yapabilme özelliği var, belirlenen noktaya otonom olarak yük bırakabiliyor. 2023 yılında aracımızı geliştirerek bu kez Bursa’da ‘insansız hava araçları’ kategorisinde yarışmaya katıldık. Aracımız üzerine eklediğimiz kamera ile görüntü tanımlama yapabiliyor. Hedef noktayı uçarken, otonom olarak tespit edebiliyor ve buraya kendi üzerinde taşıdığı yükü otonom olarak bırakabiliyor. Aracımız teknik özellik olarak önceki araçlarımıza benziyor. 20 dakika uçuş süresine ve 700 gram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip” dedi.

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