Yeni Yaşam HDP ile PKK'nın organik bağını ifşa etti!
Terör örgütü PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesi bugünkü manşetinde HDP ile PKK'nın organik bağını ifşa etti.
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Gazetenin manşetinde, HDP'nin yerel seçim açıklamasına yer verildi.
Haberde, HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın ifadeleri kullanılırken, "HEDEP Merkez Yürütme Kurulu'nun her yerde aday çıkarma eğilimi PM'de netleştirilecek." denildi.
Haberin manşetinde de "Her yerde kazanacağız" sloganı kullanıldı.
Haberin hemen altında ise PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiası öne sürüldü.
Bursa merkezli deprem, PKK elebaşısı ile ilişkilendirilip, "İmralı için endişe giderek büyüyor" denildi.
Yeni Yaşam, HEDEP'i manşetine taşıdığı haberinin hemen altında PKK elebaşısına "tecrit" uygulandığını iddia ettiği bir başka haberi kullanarak, birinci sayfasından adeta "HDP ile PKK'nın organik bağı var" diye haykırdı.