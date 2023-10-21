Yeni yasa geliyor. Şubat-martta ceza yağabilir

Türkiye Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, hızlı tüketim maddelerinde ve dijital platformlarda daha çok soruşturma gerçekleştirdiklerini belirterek 2024’ün ilk çeyreğinde dijital platformlar için yeni yasanın çıkarılacağını söyledi.

Küle, İstanbul Arel Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer Gelişimi ve Rekabetçi Ekonomide Başarı” konulu söyleşiye katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İhlallere yönelik nihai kararlarla haksız rekabet yapan işletmelere son dört yılda 10 milyar 600 milyon lira para cezası uygulandığını ifade eden Küle, özellikle paketlenmiş yiyecekler, içecekler, kolay yiyecek, banyo malzemeleri, şekerler, kozmetikler, reçetesiz satılan ilaçlar, kuru ürünler ve diğer sarf malzemeleri gibi hızlı tüketim maddelerinde ve dijital platformlarda kişisel verilerin kullanılarak haksız rekabete yol açan uygulamalara yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Yeni yasa geliyor!

Dijital dönüşümün Sanayi Devrimi’nden daha büyük bir etki bıraktığını vurgulayan Birol Küle özellikle kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin kullanılarak haksız rekabete yol açacak uygulamaların önüne geçilebilmesi için 2024 yılının Şubat-Mart ayı itibariyle yeni yasanın çıkarılacağını söyledi.

Türkiye Rekabet Kurumu’nun tarihi ve misyonu hakkında bilgiler veren Birol Küle Rekabet Kurumu olarak pandemiden sonraki 4 yıllık süreçte rekor seviyede yaptırım uyguladıklarına dikkat çekti. Küle; ‘Mal ve hizmet piyasalarında yarışılır adil piyasayı bozucu hareketlerden uzak, tekelleşmenin karşısında ve hakim durumun kötüye kullanımı ile mücadele eden ortak karar, ortak pazar ve ortak anlaşmalara karşı piyasayı, aktörleri ve özellikle de tüketiciyi koruyan bir misyonu var Rekabet Kurumu’nun.’ dedi.

Hazır tüketim malları ve dijitale rekor ceza

Küle; İki sektör pandemiden bu yana ön plana çıkıyor. Birincisi dijital, ikincisi hızlı tüketim malları. Maalesef pandemi ile birlikte tedarik zincirinin kırılmasıyla çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bizim şuanda dosya sayısı olarak en fazla dosyamız hızlı tüketim mallarındadır ve özellikle de gıdada.

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Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama biz son dört yılda ihlallere yönelik nihai kararlarımızda 10 milyar 600 milyon lira para cezası kestik. 25 yıllık tarihimizde kestiğimiz ceza ise 13 milyar TL’dir. Dolayısıyla 13 Miyar TL’nin 10 Milyar 400 Milyonunu son dört yılda kestik. Pandemiden bu yana yani 2019 yılından bu yana piyasada çok ciddi aksaklıklar görüyoruz. Bu aksaklıkların karşısında çok ciddi bir mücadele veriyoruz ve çok kararlı duruyoruz.” yorumunu yaptı.