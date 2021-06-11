  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı
Ankara'da bir huzurevinde yangın çıktı
Avrupa'ya gidecekler dikkat! Resmen duyuruldu
Ailesi katledilen Müslüman çocuğa destek yağdı
Gündem Yeni yapılanma hazırlığındaki FETÖ'cüler enselendi!
Gündem

Yeni yapılanma hazırlığındaki FETÖ'cüler enselendi!

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan ve yeniden yapılanma hazırlığında olan 9 şüpheli enselendi. Şüphelilerin firari FETÖ'cülere fon sağladığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:09:00 -
Yeni yapılanma hazırlığındaki FETÖ'cüler enselendi!

Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü gerçekleştirdi.

ByLock ile çeşitli soruşturmalar kapsamında aranan ve hücre evlerinde gizlenen firari 9 şüphelinin yakalanması için bugün operasyon düzenlendi.

7 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise adreslerde bulunamadı. Hücre evlerinde FETÖ iltisakları tespit edilen 2 kişi daha yakalandı.

11 adreste arama

11 adreste yapılan aramada 394 bin 745 TL, 25 bin 995 doları, 11 bin 800 euro ele geçirildi. 1 adet ’F’ serisi 1 dolar, FETÖ elebaşı Gülen’e ait kitaplar, kapatılan Zaman gazetesinin dağıttığı elebaşına ait sohbet kasetleri, bin 500 TL tutarında market alışveriş kartı ve dijital materyallere el konuldu.

FETÖ'cü müdürün eşi de yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında futbolda şike davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç'ın da olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay