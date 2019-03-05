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Yeni Yakutiye için projeler hazır

AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, ilçede sıkmadık el, ulaşmadık esnaf bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyor.

05 Mart 2019 Salı 22:10
Yeni Yakutiye için projeler hazır

Mahmut Uçar, ilçede sıkmadık el, ulaşmadık esnaf bırakmamak için hummalı bir çalışma yapıyor. AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve Gençlik Kolları’na mensup teşkilat üyeleriyle birlikte esnafı gezen Dr. Uçar, esnafa bol ve bereketli kazanç temennisinde bulunuyor. Esnaf gezisinde ilçe sakinleriyle de hasbihal eden Uçar, ziyaret turunda ‘Yeni Yakutiye’ için hazırladığı projeleri vatandaşlara anlatıyor. Uçar, seçim çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Cumhur İttifakımız ve AK Kadrolar birlikte Yakutiye ilçemizde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyor onların dertleriyle hemhal oluyoruz” dedi. Tarihi mekanları bünyesinde barındıran Yakutiye’nin şehrin açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkati çeken Dr. Uçar, “Erzurum’un kimliğini yansıtan bu tarihi dokunun korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli projeler hayata geçirildi. Bizler de bu çalışmaların üzerine yeni projeler ekleyeceğiz. Yakutiye, tarihi kimliği olan bir ilçedir. Medeniyet tasavvuru ilkesiyle ilçemizde tarihi ve sosyal dokuya yön veren yeni projeler geliştireceğiz” diye konuştu.

LİDERİNİN İZİNDE GÜÇLÜ BİR ADAY

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritasıdır. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Yakutiye ilçemizde halkımızın hizmetkarı olacağız” şeklinde konuştu.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 22:10
  1. Erzurum
  2. Aydın
  3. AK Parti Yakutiye Belediye Başkan Adayı Dr. Mahmut Uçar

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