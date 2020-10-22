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Teknoloji Yeni Windows güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler...
Teknoloji

Yeni Windows güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler...

Microsoft, Windows 10 Ekim 2020 güncellemesini yayınladı. Peki yeni güncelleme neler getirdi? İşte Windows 10 Ekim 2020 güncellemesiyle birlikte gelen yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:31:00 -
Yeni Windows güncellemesi yayınlandı! İşte gelen yenilikler...

Teknoloji devi Microsoft, Windows 10 Ekim 2020 güncellemesini yayınladı. Yayınlanan yeni güncellemede, Başlat menüsündeki tasarım değişikliği dikkat çekti. Peki yeni güncelleme neler getirdi? İşte Windows 10 Ekim 2020 güncellemesiyle birlikte gelen yenilikler...

Yeni güncelleme ile birlikte gelen yeniliklerin en dikkat çekici olanı, Başlat menüsünde yer alan uygulama simgelerinin değişen arka planları oldu. Böylece uygulamalar, şeffaf bir arka planda ve kutuda bulunacak.

Ayrıca Edge entegrasyonu ile birlikte Alt+Tab kombinasyonu yeni güncellemede yer aldı. Uygulamalar arası geçiş yapmayı sağlayacak bu kombinasyon, Microsoft'un Edge tarayıcısındaki farklı sekmeler arasında da geçiş yapmayı mümkün kılacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yeni güncelleme bugün itibarıyla kademeli olarak indirilmeye sunuldu. Ancak ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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