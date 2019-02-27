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Yeni vergi sistemi 2019 nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere, 2019 yılı bu anlamda çok etkin bir yıl olacak." dedi. Peki yeni vergi sistemi nasıl olacak? Yeni vergi sistemi neleri kapsıyor? İşte vergi sistemine ilişkin detaylar.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:09
Yeni vergi sistemi 2019 nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere, 2019 yılı bu anlamda çok etkin bir yıl olacak." dedi. Peki yeni vergi sistemi nasıl olacak? Yeni vergi sistemi neleri kapsıyor? İşte vergi sistemine ilişkin detaylar.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımız başta olmak üzere, 2019 yılı bu anlamda çok etkin bir yıl olacak." dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134'üncü Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Yeni bir vergi sistemi için başladığımız çalışmaları bir adım daha ileri bir faza taşıyoruz. Tabana yayılmış daha adaletli bir vergi sistemini en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Elimizdeki mali alanı doğru bir şekilde ekonomik aktiviteyi ve verimli yatırımları desteklemek üzere yönetmek zorundayız. Vergi politikasındaki hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. Yeni dönemde çok daha etkin bir kayıtlı ekonomiye geçiş sürecini uygulayacağız. Yeni ekosistemde devreden KDV sorunu olmaması için çalışmalar olacak.

Nisan ayında her şey çok daha güzel olduğunda burada başka orada başka konuşanlar yüzümüze nasıl bakacaklar. O diyenler trenin artık çok arka vagonunda kalacaklar. KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan vergi reformunu hedefe koymuş bir yönetim var.

“Mart, Nisan, Mayıs, Haziranda önemli adımlar atılacak”

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Vergi Konseyi çok kapsamlı çalışma yürütecek. Vergi reformu çalışmaları çok önemli. Ekonomik sosyal politikaların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak şekilde vergi sistemimizi bütüncül anlayışla değerlendiriyoruz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında reformlar alanında önemli adımlar atılıyor. Yeni ekonomi programında gelir politikalarına yönelik yer verdiğimiz güçlü kamu maliyesi ve mali disiplin ülkemiz için en önemli çıpa olmaya devam edecek.

2019 çok daha güçlü ve rahat bir yıl olacak, çok daha güçlü ve pozitif neticeleri aldığımız bir yıl olacak. Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar çok büyük önem arz ediyor. Şubat'ta enflasyonda olumlu adımların etkisini göreceğiz. Yeni istisna, muafiyet ve indirim getirmeyeceğiz.

Her ülkenin kendine göre çok sert korumacılık tedbirleri aldığı dönemde kendi rekabet avantajımızı, kendi ekonomimizi desteklemek zorundayız. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. 0-2 kilo arası mektup olarak görülüyor.  Gerek kamu gerekse özel sektör temsilcileriyle çalışma grupları oluşturduk ve çalışmaya başladı. Vergi politikalarında suistimalleri de göz önünde bulunduracak şekilde bu yıl çok güçlü refleksler vereceğiz.

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:09
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