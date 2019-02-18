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Yeni ürün geliştirene 15 milyon liralık destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2019 yılı Mali ve Teknik Destek Programlarının, bölgede faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekteki işletmelerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapabilme kabiliyetlerini yükselterek işletmelerin dünyaya açılma düzeylerinin artırılmasında ve bölge ekonomisinin güç kazanmasında da önemli bir rol oynayacağını söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
Yeni ürün geliştirene 15 milyon liralık destek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 2019 yılı Mali ve Teknik Destek Programlarının, bölgede faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekteki işletmelerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapabilme kabiliyetlerini yükselterek işletmelerin dünyaya açılma düzeylerinin artırılmasında ve bölge ekonomisinin güç kazanmasında da önemli bir rol oynayacağını söyledi.


Adana’da 2019 yılı Mali ve Teknik Destek Programları açılış töreni, Çukurova Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından bölgenin ulusal ve uluslararası üretim ve çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda 2019 yılında yürütülecek olan mali destek, fizibilite ve teknik destek programlarıyla, yeni ürün geliştirilmesi konusunda Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara maddi ve teknik destek sağlanacak.


Açılış töreninde konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, program kapsamında yeni ürün geliştirmek için tahsis edilecek olan 15 milyon TL’nin yanı sıra kazanılacak proje deneyimi ve kapasitesinin de bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Vali Demirtaş, "Program, bölgemizde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekteki işletmelerimizin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapabilme kabiliyetlerini yükselterek işletmelerimizin dünyaya açılma düzeylerinin artırılmasında ve bölge ekonomimizin güç kazanmasında da önemli bir rol oynayacaktır” dedi.


Öte yandan 2018 yılı içerisinde uygulamaya başlanan Fizibilite Destek Programı ve 2015’ten bu yana devam eden Teknik Destek Programı’nın 2019 yılında da devam edeceğini belirten Vali Demirtaş, bu yıl Fizibilite Desteği Programıyla 1 buçuk milyon TL, Teknik Destek Programıyla da 650 bin TL kaynağın, Çukurova bölgesinde uygulanan projelere tahsis edileceğini kaydetti.


Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu ise Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için güçlü sanayi ve milli teknoloji hamlelerine ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, “Üretim teknolojilerinin gerçekleştirilerek ürün çeşitlerinin arttırılması, firmaların yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, yurt içinde üretilen katma değerin arttırılması ve ülkemizin ihtiyaçlarının yerli ürünlerden karşılanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Proje Uygulama Birim Başkanı Rıfat Duran, Destek Programları Teknik Sunumu adında bir sunum ile program kapsamında yerli üretimin önemini, katılımcılara aktardı.


2019 yılı Mali ve Teknik Destek Programları açılış törenine Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:43
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