Yeni umrede Kâbe’ye dokunmak yasaklandı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru’l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru’l Esved’e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği ifade edildi. Ayrıca Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtildi.



Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.

Suudi, yurt içinden de umrecilere 4 Ekim’de kapılarını açarken, yurt dışından geleceklere de kasım ayında izin verecek.