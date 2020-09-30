  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yeni umrede Kâbe’ye dokunmak yasaklandı
Dünya

Yeni umrede Kâbe’ye dokunmak yasaklandı

Suudi Arabistan, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 ay ara verilen ve 4 Ekim’de yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 23:21:00 -
Yeni umrede Kâbe’ye dokunmak yasaklandı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru’l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru’l Esved’e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği ifade edildi. Ayrıca Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtildi.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.
Suudi, yurt içinden de umrecilere 4 Ekim’de kapılarını açarken, yurt dışından geleceklere de kasım ayında izin verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay