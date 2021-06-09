Yeni TUCSON hayran bıraktı

Onur Yılmaz

İstanbul’un muhteşem Kız Kulesi manzarası ile bütünleşen drone’lar 10 dakika boyunca göz kamaştırıcı figürler sergiledi.

Türkiye rekoru

Aynı zamanda, Boğaz hattından izlenen şovda, Salacak’tan havalanan drone’lar gökyüzünde Yeni Tucson’un ön ve arka farlarını, yandan silüetini, Hyundai ve Tucson logosunu bir araya gelerek sergilediler. Bir Türkiye rekoru sayılan bu şov, görsel ve anlamsal olarak Tucson’un yeni aydınlatma teknolojisini ve gelişmiş konfor özelliklerini vurguluyor.

580 adet drone kullanıldı

Hyundai marka kimliğini ve ayırt edici Parametrik Dinamik tasarım felsefesini çağrıştıran resimleri gökyüzünde çizmek için 580 adet drone kullanıldı. Muhteşem görseller, yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından koordine edilerek adeta İstanbul’u aydınlattı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, “Drone şov ile Yeni Tucson modelimizin ne kadar farklı ve ayrıcalıklı olduğunu vurgulamak istedik. İstanbul Boğazı’nda Yeni Tucson’un aydınlatma teknolojisini ve üstün özelliklerini tüm Türkiye’ye farklı bir şov ile göstermek en büyük arzumuzdu. Çünkü, Tucson gerek geçmişi gerek ifade ettikleri gerekse fark oluşturan tasarımıyla markamız için çok önemli bir yere sahip.

“Yeni”yi yeniden tanımlıyoruz

Hyundai olarak arazi araçları konusunda 30 yıldan fazla bir deneyime sahibiz. İlk nesil Tucson’u 2004 yılında Türkiye’de satışa sunduğumuzdan bugüne en beğenilen SUV modellerden biri oldu ve Türk tüketicisinin gönlünde taht kurdu. Tucson, her yeni modeliyle hep fark oluşturan bir otomobil oldu. İşte biz de bu yüzden Yeni Tucson’la “yeni”yi yeniden tanımlıyoruz; hem teknolojide, hem yol arkadaşlığında, hem de oluşturduğu benzersiz deneyimle” dedi.

