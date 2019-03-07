Yeni transfer Tolgay, Ali Koç'u solladı

Fenerbahçe'de devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, 9 bin 810 haberle ilk sırada yer aldı.

Hakem hataları ve mali kurtuluş projesiyle ilgili iki önemli basın toplantısı düzenleyen başkan Ali Koç ise 9 bin 592 habere konu oldu.

Yeni görüşme

31 Ocak'ta UEFA'nın FFP komisyonu ile bilgi alışverişinde bulunan Fenerbahçe'de yönetim önümüzdeki günlerde CFCB'nin (Mali Kontrol Kurulu) karşısına çıkacak. Kurul, sarı-lacivertlilerin son üç yıllık mali raporlarını analiz edecek. Anlaşmaya uyup uymadığına karar verecek.

Müzeden 1 milyon TL

Fenerbahçe bir yıl önce kapılarını ziyarete açan Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'ndan bugüne kadar 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti. Ülker Stadı'ndaki müzeyi ayda ortalama 3 bin 700 kişinin gezdiği bildirildi. Yabancıların da ilgi gösterdiği müze turunda tam bilet 35, indirimli bilet ise 25 TL. 0-6 yaş arası çocuklar ile engelli gazi ve şehit yakınlarından ücret alınmıyor.

Dev kampanya başlıyor

Sarı-lacivertli yönetim, kulübe mali kaynak sağlamak için düzenleneceğini açıkladığı kampanyaya da önümüzdeki günlerde start verecek. Fenerbahçe'ye gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak görkemli bir lansman ile duyurulacak kampanya kapsamında kulübe önemli oranda nakit girdisinin sağlanması hedefleniyor.

Ferdi'ye milli davet geldi

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda U21 Milli Takımı'na davet edildi. 19 yaşındaki oyuncu, Portakallar'ın 24 Mart'ta ABD ve 26 Mart'ta Mısır ile oynayacağı maçlarda görev bekleyecek. Sezon başında NEC Nijmegen'den transfer edilen Ferdi, Süper Lig'de henüz şans bulamazken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 13 dakika forma giydi.