Yeni transfer Mohamed Elneny maçı locada izledi Beşiktaş’ın bugün Arsenal’den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Çaykur Rizspor maçını locadan takip etti.

Beşiktaş’ın bugün Arsenal’den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, Çaykur Rizspor maçını locadan takip etti.

Siyah-beyazlıların, İngiltere’nin Arsenal takımında transfer ettiği Elneny, Çaykur Rizspor maçını stattan takip etti. Beşiktaş Park’ta kulübün locasında Umut Güner ile maçı takip eden Elneny’e, siyah-beyazlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.