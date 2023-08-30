Yeni transfer ettiği stoper için açıklama: Beşiktaş’a Dinamo Kiev maçı öncesi kötü haber!
Şenol Güneş'in ısrarla yeni transfer istediği stoper bölgesinde Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı öncesi kayıp yaşadı. Tecrübeli Amartey adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma milli aradan sonra dönecek.
Şenol Güneş'in ısrarla yeni transfer istediği stoper bölgesinde Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı öncesi kayıp yaşadı. Tecrübeli Amartey adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takıma milli aradan sonra dönecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Dinamo Kiev ile İstanbul’da 3-2’nin rövanşına çıkacak olan Beşiktaş’ta rotasyonun dar olduğu stoper bölgesinde sıkıntı yaşanıyor. Bazı maçlara Colley ve Necip ikilisiyle çıkan Güneş, tecrübeli Amartey’nin sakatlık haberiyle sıkıntıya girdi.
Adalesinden sakatlanan 28 yaşındaki Ganalı stoper, Dinamo Kiev ve Süper Lig’deki Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek. Ardından milli araya girilecek olmasıyla oyuncunun tedavisi devam edecek.
Amartey’in 15-17 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Dinamo Kiev maçına savunmanın ortasında Omar Colley ve Necip Uysal ikilisiyle çıkacak.
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