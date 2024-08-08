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Ekonomi Yeni TOGG yola çıkıyor! Sedan bekleyenlere müjde
Ekonomi

Yeni TOGG yola çıkıyor! Sedan bekleyenlere müjde

Yeniakit Publisher
2024-08-08 12:53:00 -
Yeni TOGG yola çıkıyor! Sedan bekleyenlere müjde

Togg, Türkiye'nin yeni yerli otomobili T10F için kritik bir sürece girdiğini duyurdu. Peki, Togg T10F ne zaman çıkacak? Togg T10F fastback modeli hangi tarihte satışa sunulacak?

Togg T10F ne zaman çıkacak? Merak edilmekte ve gündemde yer almakta. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, doğuştan elektrikli ikinci mobilite cihazı ve ilk fastback modeli olan T10F'nin mühendislik testlerinin başladığı belirtildi. 2019 yılında ön gösterimi yapılan ve CES 2024'te dünyaya tanıtılan Togg T10F, yakında piyasaya çıkacak. Peki, Togg T10F ne zaman çıkacak? Togg T10F fastback modeli hangi tarihte satışa sunulacak?

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg'un sosyal medya platformu X'te yaptığı duyuruda, "Ürün geliştirme sürecimizin önemli adımlarından mühendislik testleri #T10F için başladı. Planlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Her an yollarda T10F ile karşılaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı. T10F'in seri üretim versiyonu 9 Ocak 2024 tarihinde CES 2024 fuarında tanıtılmış olup, 2025 yılının mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

TOGG T10F FASTBACK MODELİ HANGİ TARİHTE SATIŞA SUNULACAK?

Togg T10F, 2025 yılında yollarda olacak. Resmi açıklamalara göre, mühendislik test süreçleri Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde gerçekleştirilen Togg T10F, güvenlik, dayanım ve aerodinamik testlerinin yanı sıra mevsimsel testlerden de geçecek.

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