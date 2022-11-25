  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Yeni Tesla fabrikasına o ülke aday oldu
Otomotiv

Yeni Tesla fabrikasına o ülke aday oldu

Elon Musk'un otomobil şirketi Tesla'nın yeni açacağı fabrikaya Güney Kore aday oldu. Elon Musk ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yeni fabrika hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 09:57:00 -
Yeni Tesla fabrikasına o ülke aday oldu

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla; ABD, Almanya ve Çin gibi ülkelerde üretim yapıyor. ABD merkezli şirketin bir sonraki durağı Güney Kore olabilir.

Tesla CEO'su Elon Musk, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile şirketin bir sonraki fabrikası hakkında görüştü.

Güney Kore baş aday

Musk, Güney Kore Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede ülkenin "baş aday" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Tesla, şu anda yıllık 2 milyon olan otomobil üretim kapasitesini bu on yılın sonuna kadar 20 milyona çıkarmayı planlıyor.

Bu hedefe ulaşabilmek için şirketin yaklaşık sekiz yeni fabrika inşa etmesi gerekiyor.

Musk daha önce Tesla'nın yeni gigafabrikasının nerede kurulacağını 2022'nin sonlarında açıklayacağını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23