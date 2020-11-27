Yeni strateji Azerbaycan üzerinden iş birliği

Rusya’nın savaşın ilk gününden beri Dağlık Karabağ’a barış gücü göndermeyi planladığını savunan Şahinoğlu, şunları dile getirdi: “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının 10 Ekim’de Moskova’da yaptıkları ilk toplantıda bu konu geniş bir şekilde tartışıldı. Tartışmanın yaklaşık 11 saat sürmesinin nedenlerinden biri de bu konuyla ilgiliydi. Ancak, 10 Ekim’de Azerbaycan ordusu ilk zaferlerini kazanmıştı ve Rus barış güçlerinin bölgeye gelişine yeşil ışık yakılması Azerbaycan için işi yarım bırakabilirdi. Buna ilk başta soğuk bakan İlham Aliyev ise Azerbaycan ordusunun stratejik Şuşa kentini kurtarmasının ardından bölgeye Rus barış güçlerinin gönderilmesini kabul etti. Bu da işin içinde Türkiye’nin olduğunu gösteriyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflar arasındaki açıklama metnine aşinaydı.”

Süreçte basına yansımayan Türkiye-Rusya görüşmelerine ilişkin detayları değerlendiren Şahinoğlu, şöyle devam etti: “Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya gibi Türk askerlerinin barış gücü olarak bölgeye katılmasının önemini vurguladı. Putin’in cevabı, tarihsel olarak Ermenilerin Türk askerlerinin Dağlık Karabağ’da konuşlanmasından korkmaları oldu. Ancak daha sonra Putin, Türkiye ve Azerbaycan’ın stratejik müttefik olduklarını, bunun onların hakkı olduğunu ve ‘Azerbaycan’da Türk askerlerinin varlığını engelleyemeyeceklerini’ söyledi. Bunun sonucunda, Türk ordusunun Rus ordusu ile Dağlık Karabağ ve Suriye’de ortak devriye hizmetine katılımı konusunda görüş birliğine varıldı.”

Ermenistan dışlanacak

Yeni döne ilişkin perspektifte bulunan Elhan Şahinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yakın gelecekte Nahçıvan yönünde ulaşım ve demiryollarının açılması sadece Azerbaycan ve Türkiye’yi birleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında kara ve demiryolu bağlantıları için koşullar yaratacak ve ticareti artıracaktır. Ermenistan, Azerbaycan toprakları üzerindeki iddiasından vazgeçerse ve Dağlık Karabağ’ın ‘bağımsızlığını’ teşvik etmek gibi bazı Batı ülkelerinde provokasyonlar yapmayı bırakırsa, bu ülke gelecekte bölgesel projelerden de faydalanabilir. Ama bunun için Ermenilerin Türk düşmanlığının asırlık zihniyetine son vermesi gerekiyor. Ermenistan bu ciddi hastalıktan kurtulana kadar bölgesel projelerin dışında kalacaktır.”