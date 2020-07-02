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Ekonomi

Yeni siparişlerle büyüme başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 53,9’a yükselerek, şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50’nin üzerinde gerçekleşti. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar, sektörde iyileşmeye işaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:06:00 -
Yeni siparişlerle büyüme başladı

Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasına olanak sağladı ve böylece üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Müşterilerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla birlikte yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.

En yüksek değere ulaştı

PMI verilerine ilişkin değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” etiketiyle yaptığı paylaşımda, endeksteki yükselişe dikkati çekti. Varank, “Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9’a yükseldi. Şubat 2018’den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor” ifadelerini kullandı.

Belirgin iyileşme var

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise Covid-19 salgınının Türkiye sanayisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve üretim ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve bunun umut verici olduğunu belirtti. Bahçıvan, bunun ilk önemli işaretlerini İSO Türkiye İmalat PMI Haziran ile İSO Türkiye Sektörel PMI Haziran raporlarındaki sıçramalarda net bir şekilde gördüklerini aktardı. İSO Türkiye İmalat PMI endeksinin mayısta 40,9 iken haziran ayında 53,9’a çıktığını hatırlatan Bahçıvan, sektörel endekslerde de genele yayılan belirgin bir iyileşme olmasının sevindirici olduğunu, sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergelerin umut verdiğini ifade etti.

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