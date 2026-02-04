Yeni sezon koleksiyonlarıyla Bellona, Uluslararası Mobilya Fuarı'nda yoğun ilgi gördü

Türkiye’nin lider mobilya markalarından Bellona, 27 31 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na (IIFF) katılımını başarıyla tamamladı. Fuar boyunca Bellona’nın yeni sezon koleksiyonları; bayiler, anabayiler ve uluslararası iş ortaklarına uzanan geniş bir ziyaretçi profili tarafından ilgiyle incelendi. Bellona, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de (Salon 8 / Stand 802803) yer alan standında ziyaretçilerini ağırlayarak; yenilikçi tasarım dili, konfor ve fonksiyonelliği bir araya getiren ürün gruplarını sektörle buluşturdu. Yeni koleksiyonlar, farklı yaşam alanlarına uyum sağlayan çözüm odaklı yaklaşımları ve kullanıcı deneyimini öne çıkaran detaylarıyla fuarın dikkat çeken durakları arasında yerini aldı. Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Serdar Karavil; "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nı, Bellona’nın yenilikçi vizyonunu paydaşlarımızla aynı çatı altında buluşturduğumuz stratejik bir platform olarak görüyoruz. Yeni koleksiyonlarımıza gösterilen ilgi; tasarım, kalite ve müşteri odaklı yaklaşımımızın güçlü bir karşılık bulduğunu net biçimde ortaya koydu. Bayilerimiz ve anabayilerimizle verimli görüşmeler gerçekleştirirken, yurt dışından gelen iş ortaklarımızla da yeni iş birliklerine kapı araladık. Bellona olarak, küresel pazarlardaki büyüme hedeflerimizi destekleyecek adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Bellona Ailesi olarak da İstanbul Mobilya Fuarı’nda sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk" dedi.

Bellona, IIFF 2026 kapsamında; değişen yaşam alanı ihtiyaçlarına uyum sağlayan fonksiyonel çözümlerini, konfor odaklı yaklaşımını ve yeni koleksiyonlarının öne çıkan tasarım detaylarını sektörle paylaştı. Marka, fuarda kurduğu temaslarla birlikte 2026 dönemine yönelik büyüme stratejisini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.