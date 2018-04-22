Yeni şehrin ilk firmasından dev hamleler! Akit'in özel haberi sizlerle

Gayrimenkul sektöründe yeni nesil yönetici olarak geleceğe dönük farklı konseptli projeler tasarlayan ama her defasında aile odaklı ilerleyen Hasanoğlu İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Hasanoğlu, ekibiyle birlikte Kanal İstanbul’la gündeme oturan Ispartakule ve Bahçekent bölgesinde yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor. Hasanoğlu’nun böylesine heyecanlı bir dönemde yaptığı girişimleri yakından görmek ve 25 yıllık geçmişiyle sektörde kalıcılığa odaklanan planlarını öğrenmek için Ispartakule’deki projelerinin satış ofisinde buluştuk...

Hasanoğlu İnşaat deyince akla önce Banu Evleri geliyor

Şirketlerinin 1993 yılında Mustafa Hasanoğlu tarafından kurulduğunu söyleyen Haluk Hasanoğlu, “İnşaat, gayrimenkul ve inşaat sektöründe alt yapı projeleri, konut, ofis, üniversite, hastane ve kamu binaları inşa etme ve geliştirme alanlarında çalışıyoruz. Projelerimizdeki yenilikçi yaklaşımı ve kullandığımız yüksek teknoloji ile büyüyoruz. Firmamız, 2000’li yıllarda Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları sonucu, BANU EVLERİ markası ile konutta markalaşma projesini başlattı” diyerek başarı hikayelerini şöyle anlattı: “Bahçeşehir’in simgesi haline gelen ve markanın ilk projesi olma özelliği taşıyan BANU EVLERİ Bahçeşehir ile bölgenin değerine değer kattık. Şirketimiz, Türkiye’ye değer katan büyük projelerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mustafa Hasanoğlu Vakfı ile birlikte yürütülen eğitim, çevre, kültür-sanat ve sağlık alanlarında yapılan önemli çalışmalara da destek veriyor.

25 YILDA BU PROJELERE İMZA ATTIK

Şimdiye kadar birçok kamu projesi ve özel projeyi hayata geçirdik. İstanbul Büyükşehir Merter Belediye Sarayı başta olmak üzere; İGDAŞ Yeşilköy Hizmet Binası, İGDAŞ Kartal Hizmet Binası, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Spor Kompleksi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yurt Binası gibi çok önemli kamu projelerini hayata geçirdik. Ayrıca Aydın Üniversitesi Florya Diş Hekimliği Fakültesi’nin inşası dahil olmak üzere üniversitenin birçok inşaat projesinde yine bizim imzamız var. Özel konut projelerimiz arasında ise; Kiptaş Aydos Kanada Evleri, Kiptaş Aydos Türk Evleri, BANU EVLERİ Bahçeşehir, BANU EVLERİ Ispartakule 1 yer alıyor. Şu an devam eden projelerimiz, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3, şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz diğer projelerde olduğu gibi yine yatırımcısına yüksek kâr vaat ediyor.

BİN KONUT VE 1.6 MİLYARLIK DEĞER

Firmamızın bugüne kadar hayata geçirmiş olduğu projelerin, arsa dahil, toplam yatırım tutarı 1.6 milyar lira seviyesinde. 25 yılda projesi olarak bin konut ve 100’ün üzerinde ticari alanda imzamız var. Bu süre içinde projelerin toplam metrekare büyüklüğü de 500 bini buluyor.”

LİSANSLI SPORCUYUM

“İlgi alanlarım içerisinde sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak ve destek olmak yer alıyor” diyen Hasanoğlu, “Bu konudaki çalışmalarımı ailemizin kurucusu olduğu Mustafa Hasanoğlu Vakfı aracılığıyla icra ediyorum. Ayrıca, kültür gezilerine katılmaktan ve seyahat etmekten keyif alıyorum. İlgi duyduğum spor branşları arasında ise motor sporları ve su sporları bulunuyor. Her iki spor dalında da lisans sahibi bir sporcu olarak, çeşitli organizasyonlara katılım gösteriyor ve zamanımın bir bölümünü buraya ayırıyorum” mesajı verdi.

KANAL İSTANBUL BİZİMLE BULUŞTU

İstanbul durmadan genişliyor, bu durum aynı zamanda şehrin merkezden uzaklaşıp dış bölgelere doğru genişlemesine ortam hazırlıyor. Yatırımların kuzeye kaymaya başladığını görüyoruz. Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan’ın belirttiği üzere 45 kilometrelik Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edildi. BANU EVLERİ Ispartakule 2 projemiz de bu lokasyona 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde konumlanıyor. Projemiz ayrıca Üçüncü Havalimanı ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelere de oldukça yakın bir konumda. Projemizi hayata geçirmeden, fizibilite çalışmaları yaptığımız sırada bu lokasyonun gelecek vaat ettiğini biliyorduk. Mega projelerin kesişim noktasında konumlandığının bilincinde olarak projemizi hayata geçirdik.

YENİ FIRSATLAR SUNACAĞIZ

Kanal İstanbul Projesinin 2011 yılında kamuoyuna duyurusunun yapılmasının ardından muhtemel güzergahın Karadeniz ile Marmara’yı en kısa mesafeden birleştiren Durusu-Sazıdere-Küçükçekmece Gölü koridoru olması nedeniyle, bölgeye uzun zamandır yatırımcıların ilgisi yoğundu. Ancak son zamanlarda yatırımlarda yavaşlama söz konusuydu. Projenin kesin güzergahının açıklanması ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcı yatırımcıların bölgeye ilgisi tekrar artmaya başladı.

Şirketimiz, 2010 yılından bu yana Kanal İstanbul güzergâhındaki en önemli noktalardan bir tanesi olan Ispartakule ve çevresine yatırım yapıyor. Bu yatırımlarımız ağırlıklı olarak arazi ve arsa yatırımı ile konut ve ticari alanların olduğu projelerden oluşuyor. Kanal İstanbul Projesinin hayata geçirilmesinin kesinleşmesi ile yatırımlarımızı arttırarak devam ettirme kararı aldık.

YENİ BANU EVLERİ GELİYOR

Gelişmekte olan bölgelerde gayrimenkul yatırımı yapılmasını çok doğru buluyorum. Özellikle ulaşım imkânlarının ve sosyal donatı imkânlarının inşa edilmekte olduğu bölgelerde erken yatırım yapanların, yatırımlarından memnun kaldıklarını rahatlıkla gözlemlemek mümkün. Bu nedenle, gelişme sürecini tamamlamış bölgeler yerine gelişmeye açık bölgelere yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum.

Kanal İstanbul güzergahında toplam 100 milyon lira değerinde 86.000 metrekare tapulu arsamız bulunuyor. Kanal İstanbul’a komşu olan, gerek kamu tarafından ve gerekse özel sektör tarafından 2008 yılından itibaren önemli yatırımların yapıldığı Ispartakule lokasyonunda şirketimizin BANU EVLERİ markası ile hayata geçirdiği konut ve ticari alanlardan oluşan projeleri mevcut. Bütün sosyal donatıları içinde barındıran ve odak noktası aile olan konsepte sahip projelerimiz ile bölgeye ayrıca değer katıyoruz. Bu bölgedeki arsa stoklarımız üzerinde yine BANU EVLERİ markası ile odak noktası aile olan projeler geliştirmeye devam edeceğiz.

YABANCILAR DA İLGİ DUYUYOR

Kanal İstanbul’un güzergâhının açıklanması ile bölgeye, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar tarafından yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bu lokasyonda uzun yıllardan bu yana BANU EVLERİ markası ile geliştirdiğimiz 3 projemizde de yabancı yatırımcılara önemli sayıda toplu satışlar yapmamız, Kanal İstanbul Projesine olan ilginin bir örneği olarak gösterilebilir.

SIRADA İZMİR ve BURSA VAR

Şirketimizin 25 yıllık geçmişine baktığımızda İstanbul’un çok önemli lokasyonlarında müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu projeler gerçekleştirdik. Bu başarı ve tecrübemizi İstanbul dışına taşımak adına İzmir ve Bursa’da arsa ve arazi geliştirme çalışmalarımız devam ediyor.

PAHALI ARSA ANADOLU’YA YARADI

Son yıllarda İstanbul’dan Anadolu’ya kaymaya başlayan gayrimenkul sektöründeki hareketlilikle birlikte yatırımcılar Anadolu’ya yöneldi. Gayrimenkul sektörü 2000’li yıllardan itibaren İstanbul merkezli olmak üzere önemli bir ivme kazandı. Özellikle son yıllarda markalı konut projelerine her gün yenileri ekleniyor. Anadolu’da ise markalı konut sektörünün yeni yeni gelişmeye başladığını söylemek yanlış olmaz. Markalı konut üreticilerini Anadolu’ya yönlendiren nedenler arasında, İstanbul’da yaşanan yoğun rekabetin yanı sıra arsa maliyetlerinin daha düşük olması ve tüketicinin nitelikli konut talebi gibi faktörler öne çıkıyor. Metrekare satış fiyatlarının daha düşük olması bu kentleri özellikle orta gelir düzeyindeki konut yatırımcıları için cazip hale getiriyor. Özellikle son 5-6 yıldır İstanbul’un yanı sıra sanayileşen ve gelişen kentlerde de orta ve üst gelir grubuna hitap eden projelerin geliştirildiğini görüyoruz. Yatırımcının Anadolu’da proje geliştirmeye başlamasında hem talebin hem de erişilebilir konut üretecek arsa arzının etkisi var.

AİLEMİZE KATILANLAR DAHA İLK ADIMDA KARLI ÇIKIYOR

Hasanoğlu inşaat olarak çevre projelere göre yüzde 20 daha uygun fiyata konut satışı yapıyoruz. Ulaşılabilir konutlar üretmek için öncelikle şehrin gelişmekte olan bölgelerinde arsa yatırımı yaparak çalışmalarımıza başlıyoruz. İstanbul’da gelişmiş bölgelerle karşılaştırıldığında çok daha uygun fiyatlarla arsa yatırımı yapılacak bölgeler mevcut. Metrekare maliyeti şehir merkezine göre daha uygun olan bu arsalar üzerinde projelerimizi geliştirmeye dikkat ediyoruz.

FAİZ YOK İNDİRİM VAR

Bu konuya ilave olarak ayrıca yatırımcıya özel ve avantaj sağlayan ödeme planları oluşturma konularında da çalışıyoruz. Hasanoğlu İnşaat olarak Ispartakule’de inşa etmeye başladığımız projemizin en büyük avantajı bölgede bulunan projelere göre yüzde 20 daha uygun olması ve yatırımcının banka kredisi kullanmadan firmamız bünyesinde 60 ay vadeli alım yapabilmesidir.

MÜJDELİ HABERLERİMİZ VAR

Hasanoğlu: “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılını da oldukça verimli geçiriyoruz. Bu yıl şirket olarak belirlediğimiz bütün hedeflerin üzerinde bir başarı sağladık. Pazarlama faaliyetlerimize hız verdik. 2018 yılında da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl Bahçeşehir’de bir marka haline gelen BANU EVLERİ projelerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. Ayrıca Suudi Arabistan’ın önemli ailelerinden ve gayrimenkul yatırımcılarından olan AL-ASİRİ Grup’un Türkiye’deki temsilcisiyle yakın zamanda bir iş birliği yaptık. Bu iş birliği kapsamında hayata geçirilecek ilk projeyi ise; şirketimizin Bahçekent’te bulunan arsa yatırımı üzerinde gerçekleştireceğiz. 2018 yılında da, geleceğin teknolojilerini, estetik ve fonksiyonellikile birleştirerek, kalite ve güvenin ön planda olduğu yapılar inşa etmek hedefiyle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

HALUK HASANOĞLU KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun olduktan sonra yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde MBA yaptım. Ailemizin 3’üncü kuşak temsilcisi olarak; gayrimenkul ve inşaat sektöründe alt yapı projeleri, konut, ofis, üniversite, hastane ve kamu binaları inşa etme ve geliştirme çalışmalarında bulunan aile şirketimiz Hasanoğlu İnşaat ve grup şirketlerinde sekiz yıldır görev yapıyorum. GYODER, GYİAD üyesiyim.