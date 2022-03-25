Yeni Seçim Kanunu, Zilletin erken seçim umutlarını tüketti

Resul Ekrem Şahan Ankara

Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklife ilişkin Akit’e konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Seçim Kanunu’ndaki değişiklikler 1 yıl içerisinde yapılacak seçimlere uygulanmaz. Dolayısıyla da 1 yıl öncesinden seçim beklemek mümkün değil. Yani seçim tarihinin Haziran 2023 olacağı kesinleşmiş durumda” dedi. Yeni kanuna ilişkin bilgiler de veren Yılmaz Tunç, şöyle devam etti:

Hüllenin önüne geçildi

“Seçim barajı yüzde 10’dan 7’ye indi. Ayrıca ittifak içerisindeki partilerin milletvekili çıkarabilmesi kendi aldıkları oy oranına bağlı. Bu da tabi ki temsilde adaleti açısından önemli bir düzenleme. Muhalefetin anayasa aykırılık iddiaları vardı. Bunların tamamı yersiz. Anayasaya aykırı bir tarafı yok. Hatta milletvekilliği seçimi kanunu temsilde adalet ilkesine daha uygun bir hale gelmiş oldu. Meclis’te hülle yoluyla seçime katılabilmek için grup kurma noktasında değişiklik önemli bir değişiklik. Çünkü milletvekilleri başka bir partiye kiralanarak o partinin seçime girmesi sağlanıyordu.

İlk kez 5 yılda bir seçim

“Bu da hiç de demokratik olan bir durum değildi. Şimdi partilerin teşkilatlanması aslolan. Teşkilatlanmadan hülle yoluyla seçime girmesi demokratik değildi. O da düzeltilmiş oldu. Diğer düzenlemelerde teknik düzenlemelerdir. Muhalefet partilerinin erken seçim çağrıları zaten samimi değildi. Onlar seçime hazır falan da değiller. Tamamen erken seçim tartışmaları, ekonomik istikrarı etkilemeye yönelik propaganda söylemiydi. Daha adayları bile seçime hazır değil. Bu durumda seçimler zamanında olacak. İlk kez Türkiye’de seçimler 5 yılda bir olacak. Bu da bir istikrar göstergesidir.”