Yeni Sancarlar yolda

Türkiye’nin bilime gönül veren gençleri gururumuz oldu... Avrupa Fizik Olimpiyatları’na katılan Türk takımı, başarısıyla bilim adamı Aziz Sancar’ın yolunda olduklarını gösterdi.

TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre Türk takımı, her yıl gerçekleştirilen olimpiyatlara, elde ettiği rekor başarıyla damga vurdu. Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile Avrupa birincisi oldu. Türkiye’yi temsil eden Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk, altın; Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin ise gümüş kazandı. Böylece Türk takımı, elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti. Türkiye’yi, 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

7 Temmuz’da yeni olimpiyat var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Fizik Olimpiyat Takımı’nı Twitter’dan kutladı. Bakan Varank, “Bizlere bu başarı ve gururu yaşatan öğrencilerimize müteşekkiriz. Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik tabanlı işlerdeki müthiş potansiyelini bilim aşığı gençlerimizle hayata geçireceğiz” dedi.

Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda başarı elde eden öğrenciler, 7-15 Temmuz’da İsrail’de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda da Türkiye’yi temsil edecek.