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Yaşam Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar
Yaşam

Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Pandemi dönemiyle birlikte stresten ve kaygıdan bitap düştüğümüz doğru. Bu durum da birçok yeni sağlıklı yaşam trendinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bunlardan biri de Hollanda'dan tüm dünyaya yayılmaya başlayan "inek kucaklama" akımı. Uzmanlar ineklerin vücut ısısı ve boyutları sayesinde insanların stresini azalttığını ve vücuttaki oksitosin seviyesini artırdığını söylüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:42:00 -
Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Hollanda'da insanlar çiftliklere akın etmeye başladı. Nedeni ise yeni gelişen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan bir sağlıklı yaşam trendi. "Koe knuffelen" yani "inek kucaklama" denilen bu yöntemde, insanlar çiftliklerde ineklerle vakit geçiriyor ve ineklerin sıcaklıkları ve boyutları sayesinde streslerinin azaldığı ve mutluluk hormonu olan oksitosin salgılandığı ileri sürülüyor.

Daha önce kedi ve köpekler üzerinde yapılan araştırmalarda, evcil hayvanların sakinleştirici bir etkisi olduğu bulunmuştu. Bu durum büyük hayvanlarla kucaklaşırken daha fazla belirginleşiyor.

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