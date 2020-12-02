Yeni sağlıklı yaşam trendi: İneklere sarılarak rahatlıyorlar

Hollanda'da insanlar çiftliklere akın etmeye başladı. Nedeni ise yeni gelişen ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan bir sağlıklı yaşam trendi. "Koe knuffelen" yani "inek kucaklama" denilen bu yöntemde, insanlar çiftliklerde ineklerle vakit geçiriyor ve ineklerin sıcaklıkları ve boyutları sayesinde streslerinin azaldığı ve mutluluk hormonu olan oksitosin salgılandığı ileri sürülüyor.

Daha önce kedi ve köpekler üzerinde yapılan araştırmalarda, evcil hayvanların sakinleştirici bir etkisi olduğu bulunmuştu. Bu durum büyük hayvanlarla kucaklaşırken daha fazla belirginleşiyor.