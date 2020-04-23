Yeni sağlık sistemini eleştiren zihniyetin eseri... Biri atbulans, biri karbulans

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, son dönemlerde yaptığı sağlık yatırımlarıyla dünyaya rol model oldu.

Özellikle dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Türkiye, bu yatırımların meyvesini aldı.

Şehir hastanelerine karşı yalan dolu iftiralar

Ölümcül virüsle başarılı bir mücadele sürdüren Türkiye, sağlık sistemleriyle adeta sınıfta kalan İngiltere, İtalya ve İspanya gibi pek çok dünya ülkesine de yardım elini uzattı.

Ülkemizin bu güçlü mücadelesinde şehir hasteneleri önemli bir rol üstlendi.

Türkiye'nin önünde 'takoz' olmaktan öteye gitmeyen muhalefet ise; şehir hastanelerine karşı yalan ve iftira üzerine kurulu karalama kampanyaları yürütmüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hastane yapıyorsun yüksek maaliyetler var. Yüzde 70 de hasta garantisi veriyorsun" sözleriyle hedef aldığı şehir hastaneleri için İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sözleşmeleri saklanan hasta garantili şehir hastanelerini yapanlar kazandı" ifadelerini kullarak iftira atmıştı.

İşte 'istemezükçüler'in eseri: Atbulans ve karbulans

Bugün şehir hastanelerine karşı çıkan zihniyetin geçmişine bakıldığında millete reva görülen içler acısı tablo ortaya çıkıyor.

Vesayetçilerin egemen sürdüğü eski Türkiye'de vatandaşar kimi zaman atlar üzerinde hastaneye götürülürken, kimi zaman ambulans yokluğundan hastaneye dahi yetiştirilemeden ölüme terk ediliyordu.

Şu an ise Türkiye dünyada adından söz ettiren bu sağlık merkezlerine, hastalarını lüks ambulansların dışında helitopter ve uçak ambulanslarla ulaştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransa’da tedavi imkanı olmadığı gerekçesiyle fişi çekilmek istenen Zekeriya Kılınç isimli vatandaş, Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak Türkiye'de tedavi altına alınmıştı.