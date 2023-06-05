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Medya Yeni Şafak'ta ilginç yazı! Herkes şaşırdı
Medya

Yeni Şafak'ta ilginç yazı! Herkes şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 12:20:00 -
Yeni Şafak'ta ilginç yazı! Herkes şaşırdı

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Yeni kabinenin “reformculuk” boyutuyla eksik olduğunu belirten Ünal, "Artık biraz risk almaya, inisiyatif almaya, elini taşın altına cesaretle koymaya ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni bakanları açıkladı. Bakanlıklar aynı kalırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dışındaki tüm bakanlar değişti. Dün devir teslim töreni yapıldı, yeni bakanlar görevlerine başladı. 

Kabineyi değerlendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal ise dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Yeni kabinenin “reformculuk” boyutuyla eksik olduğunu belirten Ünal, "Artık biraz risk almaya, inisiyatif almaya, elini taşın altına cesaretle koymaya ihtiyaç var. Önceki dönem birkaç istisna dışında (örneğin Mustafa Varank) daha çok 'idare-i maslahatla' geçmişti; bu dönemde beklentimiz daha çok atılım, daha çok reform..." ifadelerini kullandı. 
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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Senin yazında bayağı eksik sayın yazar. Mustafa varank tan daha aktif Soylu yu Akar ı Kurum u örnek verebilirdin. Bakıyorum sende Varank a idarei maslahat uygulamışsın. Bu arada sağlık bakanını unutmamak lazım
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