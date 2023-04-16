Yeni Şafak'ta dikkat çeken "Erdoğan" yazısı

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, "PR çalışmaları açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız kaldığını görüyoruz. Diğer bir ifadeyle yapılan tüm icraat ve yatırımların halka anlatılması görevi, büyük oranda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın omuzlarına yüklenmiş durumda." dedi.

Aktaş yazısında, "AK Parti hükümetinin herhangi bir bakanlığı tarafından gerçekleştirilen icraatları incelediğimizde ve AK Partili tek bir bakanın yaptığı icraat ve yatırımların CHP tarafından gerçekleştirildiğini varsaydığımızda ana muhalefet partisinin on yıl iktidarda kalacağını düşünmemek elde değil. Bırakalım bakanlıkları genel müdürlüklerin dahi AK Parti’nin siyasi iktidarı boyunca gerçekleştirdikleri icraatları bir çırpıda anlatmaları mümkün değil. Bu açıdan Türkiye’de bir doz aşımı yaşanıyor. Allah herkese bir yetenek vermiş: AK Parti’ye uçsuz bucaksız icraat ve yatırım yapma yeteneği; CHP’ye ise hiçbir değer üretmeden, bir çivi dahi çakmadan sıfırı yüz gösterme yeteneği… CHP’li bir yerel yönetici 37 yıldır aynı vaadi tekrarlıyorum, yapmıyorum, fakat millet hâlinden memnun demişti. CHP’li İBB Başkanı göreve gelirken yıllık 20 bin, toplamda 100 bin kentsel dönüşüm ve konut yenileme sözü vermişti. İstanbul deprem bölgesindeyken kendisinin hâlihazırda yenileyebildiği konut sayısı 5 bin. Başkan “çok üzüldüğü” bu başarısızlığı CHP’nin PR çalışmasıyla kapatmayı istiyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.



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