Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

SANATIN ÇOK GÜÇLÜ VE BİRLEŞTİRİCİ BİR DİLİ VAR: Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Böyle bir başlangıç yapmak ve sanatsal faaliyetler sürecini başlatmak bizim için önemli. Onun dışında tabii üniversite olarak bunu bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Çünkü bütün bu süreçlerin geçmişle gelecek arasında bir köprü rolü oynadığını düşünüyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmamız ve bunu gençlere aktarmamız gerekiyor. Bütün sanatseverlerle buluşuyoruz ve aynı dili konuşan insanlarla bir araya geliyoruz. Sanatın çok güçlü ve birleştirici bir dili var. Dolayısıyla hem gençlerimizi hem de daha önce bu süreçlerle karşı karşıya gelmemiş arkadaşlarımızı bu seçkin eserlerle bir araya getirmenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Üniversite de gençlerle bu tür sanatlar arasında bağ kurmak açısından çok önemli bir araç" dedi.