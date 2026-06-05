Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restore edilerek kültür sanat hayatına kazandırılan Beşiktaş'taki Gazi Osman Paşa Yalısı, hüsn-i hat, tezhip ve kalemişi sanatlarının yer aldığı sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide, Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bulunan 3. Ahmet Has Odası'ndaki (Yemiş Odası) orijinal desenlerin, birebir ölçü ve renklerinde ahşap üzerine çok ince bir çiçek boyama (tarama) tekniğiyle yeniden işlendiği 75 parçalık özel koleksiyondan bir kesit de yer aldı. Sergide 50'ye yakın eser yer alıyor. Gazi Osman Paşa Yalısı'nda 1 ay süreyle, hafta içi saat 10.00 ila 17.00 arasında ziyaret edilebilecek olan serginin açılış törenine iş, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve eşi Nurşah Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nin kurucusu Muammer Semih İrteş, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ile BAU Mütevelli Heyeti üyeleri de yer aldı. Açılış programı, sanatçıların üzerinde kartal motifi ve adının bulunduğu eserlerini Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in hediye etmeleriyle sona erdi.