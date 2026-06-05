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Kültür Sanat
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Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı
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Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi ve Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen “Seçkiler” sergisi sanatseverlerle buluştu. Beşiktaş’taki tarihi Gazi Osman Paşa Yalısı’nda açılan sergide hüsn-i hat, tezhip ve kalemişi sanatlarının özgün eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Foto - Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restore edilerek kültür sanat hayatına kazandırılan Beşiktaş'taki Gazi Osman Paşa Yalısı, hüsn-i hat, tezhip ve kalemişi sanatlarının yer aldığı sergiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Sergide, Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bulunan 3. Ahmet Has Odası'ndaki (Yemiş Odası) orijinal desenlerin, birebir ölçü ve renklerinde ahşap üzerine çok ince bir çiçek boyama (tarama) tekniğiyle yeniden işlendiği 75 parçalık özel koleksiyondan bir kesit de yer aldı. Sergide 50'ye yakın eser yer alıyor. Gazi Osman Paşa Yalısı'nda 1 ay süreyle, hafta içi saat 10.00 ila 17.00 arasında ziyaret edilebilecek olan serginin açılış törenine iş, akademi ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinliğe katılanlar arasında; İstanbul Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve eşi Nurşah Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nin kurucusu Muammer Semih İrteş, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ile BAU Mütevelli Heyeti üyeleri de yer aldı. Açılış programı, sanatçıların üzerinde kartal motifi ve adının bulunduğu eserlerini Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'in hediye etmeleriyle sona erdi.

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Foto - Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ: Serginin açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Hem üniversite hem de yeni kampüs binamızda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sergi, üniversite olarak bugüne kadarki yaptığımız bütün kültür ve sanat hayatına olan katkımızın çok önemli, sembolik bir göstergesi. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Dolayısıyla Türk geleneksel sanatlarından hat, tezhip ve kalem işi sergisinin de başlangıç sergisi olması bizim açımızdan çok değerli. Çünkü biz Türk geleneksel sanatlarının geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğuna, aynı zamanda kültürel kimliğimizi besleyen ve daha da büyüten bir süreç olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Foto - Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

SANATIN ÇOK GÜÇLÜ VE BİRLEŞTİRİCİ BİR DİLİ VAR: Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Böyle bir başlangıç yapmak ve sanatsal faaliyetler sürecini başlatmak bizim için önemli. Onun dışında tabii üniversite olarak bunu bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Çünkü bütün bu süreçlerin geçmişle gelecek arasında bir köprü rolü oynadığını düşünüyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmamız ve bunu gençlere aktarmamız gerekiyor. Bütün sanatseverlerle buluşuyoruz ve aynı dili konuşan insanlarla bir araya geliyoruz. Sanatın çok güçlü ve birleştirici bir dili var. Dolayısıyla hem gençlerimizi hem de daha önce bu süreçlerle karşı karşıya gelmemiş arkadaşlarımızı bu seçkin eserlerle bir araya getirmenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Üniversite de gençlerle bu tür sanatlar arasında bağ kurmak açısından çok önemli bir araç" dedi.

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Foto - Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

UZUN YILLAR EMEK VERİLEN ESERLER VAR: Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi'nin kurucusu Muammer Semih İrteş de "Geleneksel sanatlarımızın; hat, tezhip ve kalem işi teknikleriyle burada bir araya gelerek izleyiciye sunulması çok kıymetli. Bu eserler, geleneğimizin en iyi şekilde devam ettiğini gösteren çalışmalar. Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi bünyesinde, adeta bir nakkaşhane ustalığıyla, birden fazla sanatçının birlikte çalışmasıyla ortaya çıkıyorlar. Uzun yıllar emek verilen eserler bunlar. Burada yer alan bazı çalışmaların hazırlanma süresi beş aydan başlayıp iki yıla kadar uzayabiliyor. Sergide ahşap üzerine kalem işi teknikleriyle hazırlanmış eserlerin yanı sıra, Topkapı Sarayı'nda bulunan ve ‘Yemiş Odası' olarak bilinen Üçüncü Ahmed Has Odası'nın altı yıldır devam eden restorasyon çalışmalarından elde edilen bazı örnekler de yer alıyor" dedi.

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Foto - Sanatseverlerin büyük ilgisini çekiyor: ‘Seçkiler’ sergisi ziyarete açıldı

SERGİDE 50'YE YAKIN ESER BULUNUYOR: İrteş, "Sergide yaklaşık 50'ye yakın eser bulunuyor. Bunların 35-40 tanesi tezhip çalışmalarından oluşurken, geri kalan eserler ahşap üzerine kalem işi teknikleriyle hazırlanmış parçalar. Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi, bu çalışmaların yanı sıra tezhip ve geleneksel süsleme sanatları alanında eğitimler veriyor, çeşitli yayınlar hazırlıyor ve bu sanatların gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürüyor" dedi. ‘Seçkiler' sergisi, Gazi Osman Paşa Yalısı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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