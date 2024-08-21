Yeni Şafak yazarından orman yangınlarıyla ilgili çarpıcı iddia: Üç harfliler, dört harfliler karışmış olabilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, orman yangınlarını PKK'nın çıkardığını belirterek; "Hiç de normal bir durum gibi görünmüyor. Üç harfliler, dört harfliler karışmış olabilir. Öyleyse de başlatanları tespit etmek çok zor elbette" ifadelerini kullandı.

Şeker, şunları aktardı:

"Hiç de normal bir durum gibi görünmüyor. Üç harfliler, dört harfliler karışmış olabilir. Öyleyse de başlatanları tespit etmek çok zor elbette.

Pek az kısmı kendiliğinden çıkmıştır. Çoğuna insan eli değmiş gibi. İnsan demeyelim de insan görünümlü yaratık diyelim. Varlığı, bir ağacın bir dalı etmeyecek türden, eli yüzü kolu bacağı olan tipler. O yaratıklar, tarlasında anız yakıyor, yanan izmarit atıyor, piknik ateşini söndürmeyi bilmiyor…

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Bir video vardı. Yüzlerini kapatmış, gözleri bile zor görünen teröristler “Türkiye’yi yakacağız” diyordu.

Çok önceden mi yayınlanmış, yeni midir anlamadım ama eski bile olsa, o düşüncedeki hainler bir süre sonra karar değiştirecek değil."