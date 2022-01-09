Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun annesi Hakk’a yürüdü
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun annesi Ayşe Likoğlu ebedi aleme göç etti.
HABER MERKEZİ
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören 81 yaşındaki Ayşe Likoğlu çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bildirildi. Merhumenin cenazesinin bugün Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Erenköy Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi. Akit Medya Grubu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Likoğlu ve ailesine başsağlığı diliyoruz.