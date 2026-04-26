Örnek davranış! Telefonunu camide şarj etti, helallik istedi
Bolu Mudurnu'da namaz kılarken telefonunu camide şarj eden kişi, kullandığı elektrik için 100 TL ve “Hakkınızı helal edin” yazılı not bıraktı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tarihi camiye bırakılan not, görenleri duygulandırdı.
Mudurnu ilçesinin tarihi camilerinden Yıldırım Bayezid Camii’ne gelen kişi, namazını kılarken cep telefonunu da şarj etti. Caminin elektriğini kullanan kişi, ‘Telefonumu şarj ettiğim için bıraktım. Hakkınızı helal edin’ yazılı notla birlikte 100 TL bıraktı. Vatandaşın caminin içine bıraktığı para ve notu caminin müezzini Eyüp Acar fark etti.