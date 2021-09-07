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Gündem Yeni S-400 sistemi alınacak mı? İsmail Demir net konuştu
Gündem

Yeni S-400 sistemi alınacak mı? İsmail Demir net konuştu

Üretilen hava, deniz ve kara araçlarıyla, ihracat başarısı yakalayan insansız hava araçlarıyla adından söz ettiren yerli savunma sanayiinde her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni S-400 sistemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:42:00 -
Yeni S-400 sistemi alınacak mı? İsmail Demir net konuştu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CNN Türk muhabirinin yeni S-400 sistemi alınacak mı soruna tereddüt etmediklerini söyledi. İsmail Demir, “Şimdi bir tereddütümüz yok çünkü. Biz masaya oturduğumuzda bu konuyu görüştüğümüzde bütün görüşmeler iki sistem üzerine yapıldı. Birinci sistemin teslimatı oldu. 2. sistemle ilgili konu ise ortak üretim, belirli teknolojik kalemleri vardı. Bunun detayları konuşulması ile ilgili süreç var. Türkiye 1 sistem aldı düşündü. 2. sistem almaya karar verdi diye bir durum yok. Rus tarafından yapılan açıklama ise 2. sistemin alımıyla ilgili sürecin sonuna gelindiğini gösteren bir açıklama.” İfadelerini kullandı.

Yeni bir anlaşma yok, süreç devam ediyor

2 sistemle ilgili mutabakat sağlandığını söyleyen İsmail Demir, “Mesele yeni bir anlaşma olarak yaklaşmak doğru değil. Yeni bir sayfa açıldı, yeni anlaşma imzalanıyor diye değil. Altta yürüyen bir mesele. Devlet başkanları seviyesinde gündeme alınacak bir konu değil. Konuşuldu 2 sistemle ilgili mutabakat sağlandı. Devlet başkanları seviyesinde adım atılacak diye beklemek çok doğru değil. Bu bayağı detaylı bir konu olduğu için biraz uzadı. Teknik detayları var. Belirli bir mesafe aldık.” dedi.

Patriot alımında bugün de aynı yerdeyiz

Demir açıklamalarının devamında, “O konuda biz çok uzun zamandır aynı şeyi söylüyoruz. Eğer o taraftan bir teklif gelirse değerlendireceğimizi söyledik. Zamanında teklif vermelerini istedik gelen şartlar uygun değildi onların müzakere ettik. Ondan sonra zaten teklif gelmedi. Aynı şeyi söylüyoruz. Oradan teklif geldiğinde değerlendirir ve müzakerelerde kapıların kapalı olmadığını söylüyoruz.

Adı konmuş konmamış bir dizi kısıt devam ediyor. Ama bunların çok önemi yok. Olmasa daha iyi olur ama. Olması yolumuzdan çevirmiyor. Kısıtlanan bazı şeyler varsa onların yerli üretilmesi ile ilgili projeler başlatıyoruz. Bazıları biraz zaman alıyor ama eninde sonunda o işi aşıyoruz. Önemli değil.” ifadelerini kullandı.

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