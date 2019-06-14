0553 313 94 23

Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de

Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi yeni Kadjar, 158 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuluyor- Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş:- "SUV segmenti son dönemde Türkiye'de yükselen bir trende sahip, 2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı"

14 Haziran 2019 Cuma 09:54
Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi yeni Kadjar, 158 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile yeni tasarıma kavuşan Kadjar, Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile 158 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni Kadjar'da 17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneği, Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği ile bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, SUV segmentinin son dönemde Türkiye'de yükselen bir trende sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV alt segmenti alıyor. Bu segmente ait Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Daha modern ve şık görünümünün yanı sıra yüksek konfor ve kalitesi ile müşterilerin bu segmentte tüm beklentilerine cevap veren Yeni Kadjar ile segmentte daha üst sıraları hedefliyoruz. 2019 yılında, OYAK Grubu'nun katkıları ile Renault Mais olarak yenilenen modellerimizi Türkiye'de otomobilseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:54
  1. Renault Kadjar
  2. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü sergisi ilgi
    1. Dumlupınar’da Halk Eğitim Merkezi..
    2. BEÜ’de mezuniyet töreni
    3. Şirketler 2019 yılında mali denetimi..
    4. Aybüke öğretmen için işaret dili ile..
    5. Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar..
    6. Sağlık çalışanlarından oluşan Türk..
    7. Yumurtaları çalınınca güvenlik..
    8. Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı
    9. (ÖZEL) Fatih’te kapkaç anı kamerada
    10. Saldırı sonrası ABD, Umman’a savaş..
    11. Borsa güne yükselişle başladı
    12. Terim 2 dünya yıldızına onay verdi!
    13. Gönen’den ailelere karne uyarısı
    14. Alaşehirli Kadınlar kooperatifleşme..
    15. MotoGP'de sıradaki durak İspanya
    16. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    17. GÜNCELLEME - Pendik'te fabrika yangını
    18. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma..
    19. Turgay Erdem’den pehlivanlara..
    20. Bitlis’te kaldırım işgali denetimi
    21. Sendikadan eğitim semineri
    22. Bulgaristan’dan Türkiye’ye tarihi eser..
    23. Çamaşır makinesi bomba gibi patladı
    24. MÜSİAD başarılı 111 öğrenciyi..
    25. Dolar/TL, 5,8680 seviyesinde işlem..
    26. Yeni Renault Kadjar, Türkiye'de
    27. Avrupa standardında balık üretimiyle..
    28. (Özel) Narkotik köpeğinden bingo
    29. Tahtaköprü Barajı yükseltiliyor
    30. İmamoğlu'nun dedesi hakkındaki iddiası..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı