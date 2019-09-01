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Yeni rekor yüzde 16,66’lık artışla geldi

Turizmin başkenti Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:45
Yeni rekor yüzde 16,66’lık artışla geldi

Turizmin başkenti Antalya, bu yılın ilk 8 ayında 10 milyon 765 bin 946 turist ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 16,66’lik artış yaşandı.


Tatil sezonunun bitmesine son bir ay kala Türkiye’nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti Antalya’nın bu yıl hedefi 16 milyon turistti. Yılın ilk 8 ayında kente 10 milyon 765 bin 946 turist geldi.


Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 2018 yılının 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 228 bin 254 turist ağırlayan Antalya, bu yıl aynı dönemde 10 milyon 765 bin 946 turist sayısına ulaştı. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,66’lık artış yaşandı.


Turist sayısı son 4 yılda 2,5 milyon oranında artarken, Rus ve Alman pazarı yine ilk sıralarda yer aldı. Rusya’dan 3 milyon 865 bin 310 kişi gelirken, Almanya’dan 1 milyon 697 bin 824 turist Antalya’yı tercih etti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:45
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