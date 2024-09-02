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Gündem Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor
Gündem

Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-02 14:35:00 -
Yeni radar sistemi tanıtıldı! Verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Havacılık savunma sanayi devi Raytheon, MQ-9B SeaGuardian insansız hava aracına yerleştirilen radar sistemini tanıttı. Yeni radar sistemi verileri İHA’dan savaş uçağına iletiyor

Havacılık savunma sanayi devi Raytheon, MQ-9B SeaGuardian insansız hava aracına yerleştirilen radar sistemini tanıttı.

RTX, Pasifik Kıyısı Tatbikatı (RIMPAC) 2024’te SeaVue çok rollü radarının uzun menzilli hedef tespiti yeteneğini sergiledi.

The Defense Post haberine göre, MQ-9B SeaGuardian insansız hava aracına yerleştirilen radar, çok sayıda hedefi uzun menzilli gözetlemeyle gözetliyor ve kritik verileri bir F/A-18 savaş uçağına iletiyor. Daha sonra Süper Hornet, radarın sağladığı verileri kullanarak, temsili hedef olarak hizmet dışı bırakılmış bir amfibi hücum gemisine Uzun Menzilli Gemi Savar Füzesi (LRASM) fırlatmayı başardı. RTX Advanced Solutions Başkanı Bryan Rosselli’ye göre , gösteri radarın hassas silah angajmanına yardımcı olabilecek yüksek doğrulukta hedefleme verileri yakalama yeteneğini vurguladı. “Ayrıca, operasyonel bir ortamda gerekli durumsal farkındalığı sağlayabildiğinden emin olmak için [SeaVue]’yu test etmemize ve doğrulamamıza olanak tanıdı; bu da daha hızlı karar alma ve daha verimli öldürme zincirleri sağlıyor” dedi. SeaVue, 2021 yılında ayrıca MQ-9B drone ile eşleştirilerek geniş alan deniz gözetlemesi yapma yeteneğini de gösterdi .

 

‘ÜSTÜN’ YETENEKLER

RTX, SeaVue’yu her türlü hava koşulunda gözetleme sağlayabilen, modern, yazılım tanımlı bir radar olarak tanımlıyor. Mürettebatlı ve mürettebatsız platformlar için “üstün” çoklu görev performansı sağladığı bildiriliyor. Radar, daha uzun menzillerde ve daha yüksek irtifalarda küçük hedefleri bile hızlı ve etkili bir şekilde tespit edebilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca gelecekte donanımı değiştirmeden yükseltme yapılabilmesine olanak sağlamak için modüler ve ölçeklenebilir mimari ile üretildi. SeaVue radarı, muharebe dışında arama-kurtarma, afet müdahalesi ve deniz hukuku uygulama görevlerine de yardımcı olabiliyor.

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