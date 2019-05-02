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Yeni partiyle ilgili bomba iddia! "Abdullah Gül ve Ali Babacan, Davutoğlu'na desteği kesti"

Kurulacağı iddia edilen yeni partinin başına geçeceği öne sürülen Ahmet Davutoğlu, diğer ağır toplar Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın desteğini sağlayamadı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
Yeni partiyle ilgili bomba iddia! "Abdullah Gül ve Ali Babacan, Davutoğlu'na desteği kesti"

Dün Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkışan AK Parti tişörtlü, Türk bayraklı vatandaşı kurtarma görüntüleri ajanslara düşünce tartışmalar da beraberinde geldi.

Bir grup; geçtiğimiz günlerde AK Parti'ye karşı manifesto yayınlayan Davutoğlu'nun bu görüntülerine mizansen derken; bir grup ise eski Başbakanı savundu.

Neler olmuştu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu.

O sırada Davutoğlu geçiyordu

Müzakereci polisler saat 13.00'da korkuluklara çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken, o sırada köprüden geçen eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, aracını durdurdu.

Davutoğlu'nun ikna ettiği kişi, yaklaşık 2 saat sonra köprüden indirildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde yoğunluk oluştu.

Babacan "yokum" dedi

Ahmet Davutoğlu ile birlikte parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan, bugün yansıyan kulis haberlerinde Davutoğlu ile birlikte olmayacağını açıkladı.

Öte yandan Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz yaz tatilini Kaz Dağları'nda birlikte geçirmiş, birlikte parti kurma fikrinin bu tatilde geliştiği iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
  1. Edirne
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Yıldız
  4. Ali Babacan
  5. Yeni parti
  6. yeni parti kurulacak mı
  7. bomba iddia
  8. AK Parti

YORUM YAZ

  • melih53melih539 dk önce
    sayın babacan ve gül kesinlikle parti oluşumunun son devrelerindeler..bahçeli ve ekibide zaten bu arada akp yi bitirmekle meşgul.akp kendi siyasi hayatına ters olarak sertlik içinde..o kucaklayıcı akp gitmiş artık şu an piyasalarda görülen akp gelmiştir..ne yazıkki bu yeni akp yide savunan yandaş sres pompa haberli gazeteler yandaş trol yazarlar ,,akp bunların eline kalmış bunlar kurtarsın diye bekliyo akp..birde gül ve babacan oluşumuna bakın..huzur sevgi refah...

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