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Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi

Yeni parti iddialarına ilişkin kulisleri sallayan gelişmeler yaşanıyor. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün yeni bir girişim konusunda yola çıkmak istemediği Ahmet Davutoğlu'nun ekibinden bu iddialara dikkat çeken bir cevap geldi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi

Yeni partiye ilişkin tartışmalar sürüyor. Babacan ve Gül’ün yanlarında istemediği öne sürülen Davutoğlu’nun ekibi, iddialara yanıt verdi.

Eski AK Parti milletvekili, “Davutoğlu’nu o ekipten bazıları istemedi. Gül, Babacan’a yardımcı olmayı kabul etmeyince Davutoğlu’nun kendisi geri çekildi” dedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre AK Parti içerisinden ayrılarak yeni bir parti çatısı altında siyaset yapmaya hazırlanan isimler arasındaki diyalog sürerken 11‘inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu istemediğine ilişkin kulis bilgisine Davutoğlu’nun ekibinden yanıt geldi.

Babacan ve Gül’ün Davutoğlu’nu kendi yanlarında istemediği iddialarının ‘eksik bilgi niteliğinde’ olduğunu ifade eden ve bir dönem AK Parti’nin önde gelen isimleri arasında yer alan eski milletvekili, "Gül ve Babacan değil onların ekibinden bir grup sayın Davutoğlu ile çalışmak istemedi. Erdoğan tarafından görevlendirilme durumumuz yok. Erdoğan, Davutoğlu’nu sevmez” dedi.

Gül yardımcı olmak istemedi

Ahmet Davutoğlu’nun kendi isteğiyle yeni oluşumun dışında durduğunu iddia eden eski AK Parti milletvekili, “Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet davutoğlu

YORUM YAZ

  • takiitakii20 dk önce
    ya bunlardan hayır yok ak parti yenileşsin yeni misyon yeni vizyon koysun kurtulalım şu lobilerin adamlarından alman lobisi
  • resimresim33 dk önce
    yazik g]nah han' b'zler dava adamiydik han' bizler vatan severdik hani bizler içerdeki dışardaki vatan hainlerine karşı duracaktık hani bizler ülkemiza için vatan için vcanımızı verecektik olmadı beyler olmadı malesef düşmanlarımızın tuzagına düştünüz olamdı beyler olmadı koltuk için davada vaz geçmek yakışmadı birlikte bu yola çıktık birlikte bırakacaktık adam satmak yoktu bizde iyi düşünün bakın tuzaga düşmeden kortulun gelin vatan ülkemiz için birlik zamanıdır
  • HAKİKAT ACIDIRHAKİKAT ACIDIR33 dk önce
    ...GÜL BUDUR , BU GÜNE KADAR BİLEĞİNİN HAKKI İLE GELEBİLDİĞİ MAKAM YOK , HANGİ MAKAM GELDİ İSE BAŞKAN ERDOĞAN IN SAYESİNDE , YİNE ÖNE ÇIKACAK CESARETİ YOK PERDE ARKASINDA SAYIN GÜL BIRAK GÖLGE OYUNLARINI ÇIK BAŞKANIN KARŞISINA AL BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ....GÜL ÜN DURUMU ŞUDUR HACİVAT İŞ BİTECEK ( GÜL ) KARAGÖZ CEREME ÇEKECEK ( BABACAN )
  • HAKİKAT ACIDIRHAKİKAT ACIDIR33 dk önce
    ...GÜL BUDUR , BU GÜNE KADAR BİLEĞİNİN HAKKI İLE GELEBİLDİĞİ MAKAM YOK , HANGİ MAKAM GELDİ İSE BAŞKAN ERDOĞAN IN SAYESİNDE , YİNE ÖNE ÇIKACAK CESARETİ YOK PERDE ARKASINDA SAYIN GÜL BIRAK GÖLGE OYUNLARINI ÇIK BAŞKANIN KARŞISINA AL BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ....GÜL ÜN DURUMU ŞUDUR HACİVAT İŞ BİTECEK ( GÜL ) KARAGÖZ CEREME ÇEKECEK ( BABACAN )
  • Necmettin Necmettin 33 dk önce
    Valla sonuç ne olur bilmem bu kavmiyetçilik,laz sevicilik Reis-i bitirecek
  • SofuoğluSofuoğlu34 dk önce
    OLMAZ!OLMAZ!OLMAZ!Hepiniz aklınızı başınıza alın ve eften püften kırgınlıklardan vaz geçiniz!"Birlikte kuvvet doğar" demiş atalarımız.BİRLİK OLUNMAZ İSE,REİS'de dahil hepiniz kaybedersiniz.Bir vatandaş olarak hepinizi yerine göre eleştiriyorum.Şimdide hepinizi kırgınlıkları bir tarafa bırakarak,SİZLERİN ve HEPİMİZİN yararı için BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUM.Geçen günlerde "Reis'in ve danışmanlarının dikkatine"diye nacizane bir yorum yazmıştım.Sayın Burhan KUZU'nun GÜL,DAVUTOĞLU ve BABACAN'ın kuracakları parti ile ilgili olarak çağrıda bulunmasını okuyunca tekraren o yazdığım yoruma benzer bir yorum daha yazmam gerekir diye düşünmekteyim.REİS'İN VE DANIŞMANLARININ DİKKATİNE!!!Sayın REİS'İMİZ, ben dilini terketmelisiniz,"Benim valim, benim kaymakamım, benim savcım,benim hakimim,benim bakanım,benim memurum,benim polisim,benim işçim..."uzayıp gidiyor.Hep ben.Benden başka kimse yokmuşcasına.Hepsi benim.Halbuki, BEN yerine BİZ kelimesi daha uygun.Bir kişiye ait değil hepimizi kapsıyor.BEN kelimesini MİLLETİMİZ KİBİR OLARAK GÖRMEKTEDİR.İkinci olarak, 17 senedir mütemadiyen tv'lerde her konuda, her açılışta, her toplantıda hatta cenaze merasimlerinde siz dahi konuşuyorsunuz.Elbetteki DEVLETİN BAŞI OLARAK KONUŞUYORSUNUZ.Ancak, konuşmanın da bir sınırı olması gerekir.Konularında uzman kişiler yokmu ki sürekli konuşuyorsunuz?17 yıldır Mütemadiyen konuşmalarınız MİLLETİMİZ TARAFINDAN YILGINLIK OLARAK ALGILANMAKTADIR.Üçüncü olarak,ESKİ PARTİ KURUCU ARKADAŞLARINIZI şöyle böyle diyerek, hemen hemen hepsini devre dışı bıraktınız.Neymiş efendim?Hatalılar,kusur işlediler!Hepimiz et ve kemikten ibaretiz.Hepimizin hatası var.Sizin hiç hatanız, kusurunuz yok mu?Eski arkadaşlarınızın yerine, sadece cebini düşünenler her tarafı(partinizi)işgal ettiler.31 mart seçimi ile 23 haziran seçimlerine bakılınca cebini dolduranların menfaat kokusunu alınca nerelere savruldukları ap açık meydandadır.Yoksa, üç aya yakın bir süreyle bir milyona yakın oyun karşı tarafa geçtiği ne ile izah edile bilinir.Sayın REİS'İMİZ,BEN dili terkedilmeden, 24 saat tv'lerde her konuda konuşmalar bırakılmadan, küsülü olan arkadaşlarınızın gönlünü bir baba şefkatiyle almadan ve partinize(HAİNLER HARİÇ) davet etmeden, AİLE BAKANLIĞI,MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'nı ilgilendiren sahalarda palazlanmaya başlayan LGBTİ'lilerin MİLLETİMİZİ HAYVANLAŞTIRMAYA çalışan LUT KAVMİ kalıntılarının çalışmalarına DUR denilmeden,işsizliğiğe daha fazla eğilmeden, AKP+MHP+BBP+İYİ+SP+MİLLİYETÇİ MUHAFAZAKAR KİM VARSA bu birliktelik oluşturulmadan 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı veya Başkanlık seçimlerini kaybedersiniz.Çünkü, karşıonızda kenetlenmiş bir blok var.Buna benzer yüzlerce yazılacak başlık var ancak, ben bir kaç taneyle yetindim.Okuyan partililer, REİS'in danışmanlarına, danışmanlar da REİS'e mutlaka duyursun!Bir vatandaş olarak uyarıda bulundum.Bu uyarım hepimizin yararınadır.Ben vazifemi yaptım, gerisi yazdığım muhatapların!Sayın editör bu yazıyı yayınlarsanız memnun olurum.Selam ve saygılarımla.
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 39 dk önce
    Ya kardeş Ali Babacan abi Davutoglu, gitmişken şu Bülent Arınç a yeni partinde bir yer versen abi bir el atıver abi sevabına...
  • BozokBozok47 dk önce
    Herkes birlesirken siz bolunmeye devam edin. Siz hangi cevrelerle istisare yapiyorsunuz. Ak partiyi yikmak isteyençevreler galiba bu gidisat chp nin tek guclu ve 1.Parti olacagini gosteriyor. O zaman kardesce yasarsiniz.

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