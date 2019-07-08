Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi

Yeni partiye ilişkin tartışmalar sürüyor. Babacan ve Gül’ün yanlarında istemediği öne sürülen Davutoğlu’nun ekibi, iddialara yanıt verdi.

Eski AK Parti milletvekili, “Davutoğlu’nu o ekipten bazıları istemedi. Gül, Babacan’a yardımcı olmayı kabul etmeyince Davutoğlu’nun kendisi geri çekildi” dedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre AK Parti içerisinden ayrılarak yeni bir parti çatısı altında siyaset yapmaya hazırlanan isimler arasındaki diyalog sürerken 11‘inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu istemediğine ilişkin kulis bilgisine Davutoğlu’nun ekibinden yanıt geldi.

Babacan ve Gül’ün Davutoğlu’nu kendi yanlarında istemediği iddialarının ‘eksik bilgi niteliğinde’ olduğunu ifade eden ve bir dönem AK Parti’nin önde gelen isimleri arasında yer alan eski milletvekili, "Gül ve Babacan değil onların ekibinden bir grup sayın Davutoğlu ile çalışmak istemedi. Erdoğan tarafından görevlendirilme durumumuz yok. Erdoğan, Davutoğlu’nu sevmez” dedi.

Gül yardımcı olmak istemedi

Ahmet Davutoğlu’nun kendi isteğiyle yeni oluşumun dışında durduğunu iddia eden eski AK Parti milletvekili, “Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi” diye konuştu.