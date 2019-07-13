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Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...

31 Mart seçimleri öncesi AK Parti karşıtı yayınladığı anketlerle ünlenen ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, yeni parti güzellemesi yapmaya başladı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:10
Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin kuracağı iddia edilen yeni partilerin oy potansiyelini değerlendirdi.

Yeni partilerin oy alma şansının, içinde bulunulan atmosfere bağlı olduğunu söyleyen Uslu, "Seçmen hiçbir zaman bir an önce parti kurun da biz de oy verelim demiyor. Burada önemli olan şu. Bazı atmosferler vardır ki yeni parti için hiç uygun bir zemin değildir, bazen de uygun bir zemin ortaya çıkabilir. Seçmenin mevcut partilerle ilgili kanaatlerine ve tercih ettiği parti ile ilgili bir mutsuzluk yaşayıp yaşamadığına bakmak gerekir" diye konuştu.

"Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si..."

Uslu, "Seçmenin yüzde 20'si yakın zamana kadar sadakatsiz seçmenlerden oluşuyordu. Bunlar her seçimde farklı partiler deniyorlar. Bu eğilim referandumdan bu tarafa güçlenmeye başladı. Seçmenin yüzde 25'e yakını bir önce oy verdiği partiyi tercih etmiyor. Dolayısıyla bu yeni kurulacak partiler için bir potansiyel. Bir de yüzde 10 civarında kendisini hiçbir partiye ait hissetmeyen seçmen var" dedi.

2-3 seçimdir aynı partiye oy verdiği halde partisinden mutsuz olan bir kesimin de var olduğunu ifade eden ANAR Genel Müdürü, "Bunların hepsini topladığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 50'si yapıyor. Yani seçmenin yaklaşık yüzde 50'si parti tercihini değiştirme potansiyeline sahip. Bu durum mevcut kurumsal partilerin önünde bir tehdit, yeni partiler için de bir fırsat olarak görünüyor" dedi.

Bu potansiyele sahip seçmenlerin hepsinin gidip yeni partiye oy vereceği gibi bir durum olmadığını da söyleyen İbrahim Uslu, "Elbetteki yüzde 50'nin bir kısmı mevcut partilere yönelecektir, bir kısmı da yeni partiye oy verecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:10
  1. İbrahim Uslu
  2. Ali Babacan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Anar

YORUM YAZ

  • DÖNMEZDÖNMEZ13 dk önce
    Yalan söylüyor uslu. AKP nin yüzde 40 CHP nin yüzde 25MHP NİN Yüzde 11 HDP yüzde 8 ip nin 7 oyu var. Yüzde 3 diger partiler. Kaldıyüzde 6 alabilirlerse öpüp başlarına koysunlat
  • Zıya Zıya 18 dk önce
    ))))))))
  • MustafaMustafa27 dk önce
    Bunlar chphdpkk'yı iktidar yapmak için projelerdir.

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