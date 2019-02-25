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Yeni partinin sitesi kuruldu!

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı yönündeki iddialar hız kazandı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:49
Yeni partinin sitesi kuruldu!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağı yönündeki iddiaların yer aldığı haberlerin sayısı arttı.

Buna ilişkin olarak Oda TV'de yer alan haberde, "Türkiye yerel seçimlere doğru hızla giderken yeni parti kurulacağı dedikoduları da artıyor. Bu konuda da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun isimleri öne çıkıyor" yorumu yer aldı.

Haber şöyle devam etti:

"Kamuoyunda tam bunlar konuşulurken de dikkat çeken bir girişim yaşandı. İnternet üzerinden 'Yenibirparti.org' adlı internet sitesi yayın yapmaya başladı. Parti 'Biz kimiz' kategorisinde 'Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır' ifadesine yer verdi."

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:49
  1. Abdullah Gül
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE26 dk önce
    AMBLEM......OLMAMIŞ.......SİZE....YAKIŞAN.....AMBLEM.................GÖZDEN....düşmeden.... önce....4..parmak...açık.....RABİA.....işareti....yapıyordunuz...yaaa....... .ŞİMDİ......O....DÖRT...PARMAĞI....YUMUP....BAŞ..PARMAĞI...İŞARET...PARMAĞININ. .YANINDAN....GEÇİRİP.....SAĞA-SOLA......AŞAĞI-YUKARI....SALLADINMIDA... ....4...KESİMİDE.....TEMSİL....EMİŞ....OLUR............size.....KIYAĞIM....hemde........BELEŞ
  • ......30 dk önce
    Gül ile Davutoğlu'nun kendileritaze kan değil ki kuracakları parti taze kan olsun. Oyuna geliyorlar. Zannedersem bu durumun farkında değiller. Belki de farkındalar.
  • boş adamlarboş adamlar30 dk önce
    bunların inanın foturafını görmek istemiyorumkeşke abdulatif şener cumhurbaşkanı olaydı gül olmuyayadı hafif boş adam ver diyim oy kör ede
  • HAKİKATHAKİKAT31 dk önce
    reis reis diyenler, reis gittikten sonra acaba kime yalakalık yapmaya başlayacaklar çok merak ediyorum. O bugün var, yarın olmayacak. Ama KUR'AN baki olacak. Reisten sonra çil yavrusu gibi sağa sola mı kaçacaksınız yoksa sağlam karakterli müslümanlar olarakmı kalacaksınız. ZAMAN GÖSTERECEK. ŞUNU DA UNUTMAYIN. SIRTINIZI FANİLERE DAYAMAYIN.
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu31 dk önce
    Bir insan bir memlekete Cumhurbaşkanı olmuş diğeri Başnakan olmuş Bu milleti BAŞKANI,nın yaptıklarına dünya kıskanırken Ümmetin gönlünü fetih etmiş Dünyanın Liderler arsında öne çıkmış Milletin birleşmesi için CUMHUR İTTİFAKINI kurmuş ve sizleri Cuhurbakanı be Başbakan yapmış buna ne diyeceksin Vatn ve Millet(H,,N),,( Ş...S,,Z ).diyeceksın sıllarınızı soyunuzu biliyoruz ,,DİKKAT edin parti kuracaklar diye içteki hainlerden ve dişarıfaki hainlerden hiç bir eleştiri be tepki varmı yok,,BUNLAR AVUÇLARINI YALARLAR,,Ebet partı kurarlarsaçok büyük Oy topluyacaklar bunu biliyorlar kendileri gibi hainler çok var bu memlekete,,DÜNYANIN HİÇ BİR ÜLKEDE BİZİMKADAR HAİNİ OLAN BİR ÜLKE BULAMASSINIZ,,Vesselam,,
  • serhatserhat36 dk önce
    biri akpartinin başbakanı biride cumhurbaşkanı.... kursunlar kötü adamlar olsaysı akpartide bukadar yükselemezlerdi sanırım bu adamlar zaten ülkeyi yıllarca yönetmedilermi
  • Halit Halit 39 dk önce
    Ne yaparsanınız ne ederseniz siz hainsiniz kardeşlerini sırtından ve kalbinden bıcakladınız size kimse oy vermez neden versin ki reise hainlik eden halka ne etmezki dimi dimidimi .
  • robinrobin41 dk önce
    İNŞ BEKLİYORUZ. ALTERNATİF ŞART. YOKSA İNSANLAR TAGUTLAŞIYOR
  • ebu aliebu ali47 dk önce
    valla Davutoğlu iktidar oldu olalı bülgemize uğursuzluk geldi,çüzüm süreci adı altında canavarlar kravat takıp güneydoğuyu cehennem çukuruyla doldurdu,suriye ,yıkıma uğradı, onun yönlendirmesiyle bir anda rusya ile neredeyse savaş durumuna geçildi,bu akım feto ile iç içedir gürdüğümüz en az bunlardır gürmediğimizi allah bilirnelerdir
  • Betül Betül 47 dk önce
    istediginiz kadar parti kurun bu millet reis ten vazgeçmez gül ve davutoğlu reis için size millet oy verdi parti kurarak oy yada milletin sevgisini alamazsınız
  • Murat özdemir.Murat özdemir.53 dk önce
    Tabela partisi olurlar.hiç şansları yok.
  • GENÇTÜRKGENÇTÜRK53 dk önce
    Bence partilerinin ismi ya ZZYP(Zehir Zıkkım Yiyenler Partisi) olsun.Ya da NEP(Nankörlük Edenler Partisi) olsun.Her ikiside çok yakışır.
  • Hakkı ÜSTÜNTUTANHakkı ÜSTÜNTUTAN1 sa önce
    Tipik bir fettöş kurnazlığı, iyi boya badana edilmiş özenle seçilmiş laflar. Allah cc zalimleri asla hidayete erdirmez. Hakkı savunan , üstün tutanlar er yad geç zafere ulaşırlar. Allah cc gerçek iman sahiplerini bir araya gelmelerini eskisi yenisi tüm zulmleri kaldırmayı nasip etsin. Lanet fettöş ve evanelerinin üzerine olsun
  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR1 sa önce
    Hazıra Alışanlar Partisi ve wep sitesi olabilir
  • Hasan basriHasan basri1 sa önce
    Yeni bir masonik oluşum
  • Cin aliCin ali1 sa önce
    Erdogan sayesinde adam sayıldınız sizin yoksa halk ta bi karşılıgınız yok sanmayınki size halk oy verir erdogan a verdi siz kazandınız zannettiniz yok sa koca bi hiç sinizdeneyin görün
  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR1 sa önce
    Önerim: TrendenİnenlerPartisi=TİP
  • Imam Imam 1 sa önce
    Ya arkadaş biriniz Başbakan olmuşsunuz biriniz Cumhurbaşkanı olmuşsunuz düşün artık milletin yakasından ne gerek var saygımız sonsuz sizi de seviyoruz ülkeyi yönetseydi niz bu halde zaten olmazdı sanki ülke kötüye giderken kendilerini hiç suçu yok lan Suriyeli yönetse bizi bundan daha iyi yönetir
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Kursunlar Ancak, Havalarını Alırlar. Hiç Şüphesiz. Brūtūsler.
  • HarunHarun1 sa önce
    Birakin bu manipule ayaklarini,

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