  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yeni partiler Türkiye'ye ne kazandırır? Önemli açıklamalar - CANLI

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Gazeteci - Yazar Remzi Çayır, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 22:00:00 -
Yeni partiler Türkiye'ye ne kazandırır? Önemli açıklamalar - CANLI

Yeni partiler, yeni siyasetçiler Türkiye’ye ne kazandırır?

15 Temmuz’un 4. yıldönümünde FETÖ ile mücadelede Türkiye hangi aşamaya geldi?

Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi neden yapılmalı?

‘Çoklu baro’ düzenlemesinden kim neden rahatsızlık duyuyor?

Ayasofya Camii 15 Temmuz’da ibadete açılacak mı? 

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Gazeteci - Yazar Remzi Çayır, yeniakit.com.tr Ülke Gündemi programında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı