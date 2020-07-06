Yeni partiler Türkiye'ye ne kazandırır? Önemli açıklamalar - CANLI
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Gazeteci - Yazar Remzi Çayır, yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk oldu.
Yeni partiler, yeni siyasetçiler Türkiye’ye ne kazandırır?
15 Temmuz’un 4. yıldönümünde FETÖ ile mücadelede Türkiye hangi aşamaya geldi?
Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi neden yapılmalı?
‘Çoklu baro’ düzenlemesinden kim neden rahatsızlık duyuyor?
Ayasofya Camii 15 Temmuz’da ibadete açılacak mı?
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşı Gazeteci - Yazar Remzi Çayır, yeniakit.com.tr Ülke Gündemi programında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor.