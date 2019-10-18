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Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış! Donald Trump'ın hastalığını açıkladı

AK Partili eski vekillerden Hüseyin Çelik, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilginç çıkışlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

18 Ekim 2019 Cuma 16:15
Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış! Donald Trump'ın hastalığını açıkladı

Yeni partiler için ismi geçen AK Partili eski vekillerden Hüseyin Çelik, Donald Trump'ın hasta biri olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bazen ilginç, çoğunlukla skandal çıkışlarda bulunan Donald Trump'a tepkiler dinmiyor.

AK Partili eski vekil Hüseyin Çelik, "Aslında Trump’ın bir devlet adamı veya herhangi biri ile ilgili övgüsünü de yergisini de ciddiye almamak lazım. Çünkü adam, “Borderline”denen kişilik bozukluğu olan birisi. Günde 20 ayrı kişiliğe bürünebiliyor. Ancak dünyanın en güçlü devletinin başkanı olunca işin şekli değişiyor" dedi.

Trump teröristlere teşekkür etti

Trump, Teksas eyaletinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusu konusunda varılan anlaşmaya ilişkin "Bugün, Orta Doğu'da muazzam bir gün. Alışılmışın dışındaydı ama daha önce kimsenin yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık" ifadelerini kullandı.

YPG'ye teşekkür etti!

Kimseyle savaşmayı istemediğini vurgulayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kürtlere ve Kürt liderlere teşekkür ediyorum. Ve perde arkasında bizi destekleyen diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Bu (anlaşma) muhteşem bir şey" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 16:15
  1. Hüseyin Çelik
  2. ABD
  3. Trump

YORUM YAZ

  • İbrahim Alkılıçİbrahim Alkılıç24 dk önce
    Bu anlaşma adamın (Hüseyin Çelik)zoruna gitti. "Tüh be!Tayyib gene kazandı!" diye üzüntüsünü, kahrını böyle ifade etmiş. Zavallı!Daha dur, bu iyi gününüz.
  • Muhammet Muhammet 33 dk önce
    Nasıl hastaysa Amerika aleyhine hiçbir şey yapmıyor. "Delidir ne yapsa yeridir"dedirtip işini yürütüyor... Ancak Erdoğan'a çarpınca kendi feleği şaşıyor
  • Tata TongaTata Tonga45 dk önce
    trump a da hocaefendi diyeceğini sanmıştım dememiş....
  • BozokBozok46 dk önce
    Kisilik bozuklugu sizdede olabilir ekmegini yediginiz akp yi yikmaya ugrasiyorsunuz.

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