Yeni parti kuruldu! İsmi ve logosu dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün destek verdiği eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti çalışmaları çalışmaları sürüyor. Davutoğlu ve Babacan cephesindeki hazırlıklar devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yaşam ve Adalet Partisi için marka başvurusu yapıldı

Davutoğlu ile Babacan'ın kuracağı yeni partilerin isimleri kamuoyu tarafından merak edilirken üç gün önce Yaşam Ve Adalet Partisi ismi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) başvuru yapıldı. TPE ismi koruma ve inceleme altına aldı. Kısa adı YAP olan partinin logosunda "başak", "güneş" ve "terazi" simgelerinin yer alması dikkat çekti.

TPE sitesinde başvuruyla ilgili, "Başvurunuz veri giriş aşamasındadır. Mal ve hizmet girişi, kodlama ve arama işlemlerinden sonra KHK''nın 7.

maddesine / 6769 sayılı Kanunun 5. maddesine uygunluk açısından incelenecek olup reddedilip edilmeyeceğine karar verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Yaşam ve Adalet Partisi'ni kim kurdu?

TPE'nin erişime açık sayfasında için kimin başvuruda bulunduğu henüz belirtilmemiş. Milli Gazete'de yer alan habere göre; markanın kime ait olduğu bilgisinin, başvuruda herhangi bir eksiklik ve reddedilmeme durumunda marka bültenine yazılmasıyla ilan edilecek.