Yeni parti çalışmalarına başlayan Öztürk Yılmaz hedefini açıkladı
Geçtiğimiz ay yeni partinin ilk toplantısını gerçekleştiren Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.03 Ekim 2019 Perşembe 12:54
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hedefimiz, Türkiye'de radikal köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır" diyerek bir görüntü paylaştı.
Kurdukları partinin yeni bir oluşum olduğu ve kopya olmadığını söyleyen Öztürk Yılmaz, "Hedefimiz sadece klasik parti kurmak değildir. Hedefimiz köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün burada ilk adımı atılıyor. Devamı gelecek. Biz hiçbir siyasi partinin kopyası değil, hiçbir partinin şahsi kimliği ile sorunumuz yoktur. Biz halkımızın refahı için buradayız. Yeni bir yol haritamızı ortaya koymak için buradayız" dedi.
Yeni partide eski bakan da var
Yeni partinin kurulması kapsamındaki ilk toplantıya eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen ile partide görev alacak bazı isimler de katıldı.
2018'de ihraç edilmişti
Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.
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