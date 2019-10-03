Yeni parti çalışmalarına başlayan Öztürk Yılmaz hedefini açıkladı

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Hedefimiz, Türkiye'de radikal köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır" diyerek bir görüntü paylaştı.

Kurdukları partinin yeni bir oluşum olduğu ve kopya olmadığını söyleyen Öztürk Yılmaz, "Hedefimiz sadece klasik parti kurmak değildir. Hedefimiz köklü değişiklikler yapacak bir siyasi partinin ilk adımını atmaktır. Bugün burada ilk adımı atılıyor. Devamı gelecek. Biz hiçbir siyasi partinin kopyası değil, hiçbir partinin şahsi kimliği ile sorunumuz yoktur. Biz halkımızın refahı için buradayız. Yeni bir yol haritamızı ortaya koymak için buradayız" dedi.

Yeni partide eski bakan da var

Yeni partinin kurulması kapsamındaki ilk toplantıya eski bakan Abdulhaluk Mehmet Çay ve Prof. Dr. Anıl Çeçen ile partide görev alacak bazı isimler de katıldı.

2018'de ihraç edilmişti

Eski Musul Başkonsolosu da olan Öztürk Yılmaz, CHP Tüzüğüne aykırı eylemleri nedeniyle 2018'de partisinden ihraç edilmişti.